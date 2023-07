Akademie Dr. Obladen mit neuer Doppelspitze

Daniel Linning unterstützt Dr. Hans-Peter Obladen nun in der Geschäftsführung.

Mit Wirkung zum 1. Juli 2023 hat Daniel Linning seine neue Tätigkeit als Geschäftsführer bei der Akademie Dr. Obladen aufgenommen. Somit führen Dr. Hans-Peter Obladen und Daniel Linning die Akademie nun gemeinsam.

„Wir freuen uns sehr, Daniel Linning in unserer Führungsriege begrüßen zu dürfen. Mit seiner breitgefächerten Expertise und der bewährten ‚Machen‘-Einstellung wird er eine wertvolle Bereicherung für die Akademie Dr. Obladen sein. Sein beeindruckendes Leistungsspektrum, das von Personal- und Organisationsrecht über Fort- und Weiterbildung bis hin zur Prozess- und Organisationsentwicklung reicht, zeugt von seiner Fähigkeit, Theorie und Praxis effektiv zu verbinden. Sein Engagement für Umwelt- und Klimaschutz stimmt mit den Grundwerten unserer Akademie überein“, sagt Dr. Hans-Peter Obladen.

Die Kommunalwirtschaft ist Daniel Linnings berufliche Heimat. Seine Berufslaufbahn begann 1994 mit einer Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten beim Regionalverband Ruhr. Dort sammelte er mehr als 20 Jahre Erfahrungen im Bereich Personal und Organisationsrecht sowie in der Fort- und Weiterbildung. In dieser Zeit absolvierte er zudem eine Fortbildung zum Verwaltungsfachwirt und zum Fachreferenten für Personalentwicklung. Im Januar 2017 wechselte er zur Entsorgung Herne. Dort leitete er bis zuletzt den Bereich ‚Zentrale Dienste‘ mit den Schwerpunkten der Organisations- und Prozessentwicklung.

„Nicht ewig reden, sondern machen.“ – Diese Einstellung begleitet und motiviert Daniel Linning in seinem Beruf. Dass er seine Erfahrungen und Kenntnisse sowohl theoretisch als auch praktisch umzusetzen weiß, zeigt sein bisher größter beruflicher Erfolg: In seiner Zeit bei der Entsorgung Herne hat er erfolgreich ein neues Sperrmüllsystem entwickelt und eingeführt. Für das Projekt wurde die Entsorgung Herne beim Demo Day 2019 von der Data Hub Ruhr mit dem 1. Platz ausgezeichnet.

„Ich freue mich sehr, Teil dieses renommierten Unternehmens zu sein“, betont Daniel Linning. „Die Akademie Dr. Obladen steht seit Jahren für höchste Qualität in der Erwachsenenbildung und hat sich zum Ziel gesetzt, die besten Fortbildungs- und Schulungsprogramme anzubieten. Unser Engagement gilt dabei nicht nur der Wissensvermittlung, sondern auch der Förderung individueller Fähigkeiten und Talente, um persönliche berufliche Ziele zu erreichen. Mein Ziel ist es, innovative Lernformate einzuführen und digitale Tools gezielt in unseren Schulungen einzusetzen. Zudem werden wir nachhaltige Praktiken fördern, um umweltfreundliche Lösungen in der kommunalen Entsorgung weiter zu etablieren. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Zukunft gestalten werden.“

Quelle: Akademie Dr. Obladen GmbH