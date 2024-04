IFAT Munich 2024: Der bvse lädt zum Netzwerken ein

In rund zwei Wochen startet die Branchenleitmesse IFAT in München. Auch der bvse ist dort wieder in zahlreichen Veranstaltungen engagiert und freut sich mit seinen Mitausstellern auf dem großen bvse-Gemeinschaftsstand in Halle A6, Stand 115/214 über fachlichen Austausch und reges Networking mit politischen Vertretern, Brancheninsidern, Mitgliedern und allen Messebesuchern, die sich für die Branche und die Verbandsarbeit interessieren.

Beliebter Treffpunkt der Branche und traditionelle Highlight-Veranstaltung wird auch in diesem Jahr wieder der bvse-Messeabend am Mittwoch, 15. Mai, sein. Alle Infos, insbesondere weitere Details zu den bvse-Messeaktivitäten sind hier zu finden.

Am 15. Mai ab 18:30 Uhr startet der traditionelle bvse-Messeabend im Hofbräukeller am Wiener Platz. Freuen Sie sich mit uns auf die Verleihung des Mittelstandspreises für das Recycling „Die Grünen Engel“, unterhaltsam präsentiert durch den bekannten Fernseh- und Wissenschaftsmoderator Dirk Steffens und auf einen entspannten Netzwerkabend mit gutem Essen und angenehmen Gesprächen!

Zur Anmeldeseite

Quelle: bvse