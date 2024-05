bvse mit großem Gemeinschaftsstand und vielen Aktivitäten auf der IFAT

In Halle A6 Stand 115/214, Eingang Ost am Messeturm ist auch in diesem Jahr wieder der große bvse-Messestand zu finden, auf dem sich der Verband mit seinen 15 Mitausstellern vom 13. bis 17. Mai 2024 auf der IFAT präsentiert und zum Treffpunkt für die Branche/(n)-Interessierte und politische Vertreter wird. Interessante Veranstaltungen von und mit bvse-Beteiligung stehen auf dem Programm.

„Wir freuen uns auf den regen Austausch, entspanntes Networking und viele neue Inspirationen aus der Vielfalt an Informationen und Impressionen, die dieses Internationale Messehighlight für uns und alle Besucher bereithält. Wir laden unserer Mitgliedsunternehmen und natürlich die Vertreter der Branche, Politik, Kommunen, Brancheninteressierte und Medien herzlich ein, uns auf dem bvse-Messestand zu besuchen – zum entspannten Austausch über aktuelle Branchenthemen oder einfach nur zum Netzwerken oder zur ersten Kontaktaufnahme“, erklärt bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock.

Die Messe-Highlights des bvse vom 13. bis 17. Mai

Montag, 13. Mai

Nach der Messeeröffnung und Pressekonferenz am Montag, 13. Mai, erwartet der bvse gegen 13:20 Uhr im Rahmen der Ministerrunde den Besuch von Bundesumweltministerin Steffi Lemke und des Bayerischen Staatsministers für Umwelt und Verbraucherschutz, Thorsten Glauber, an seinem Messestand in Halle A6 Stand 115/214.

Bereits ab 10:00 Uhr startet in Halle B4, Raum B41 eine Veranstaltung, die im Rahmen einer Delegationsreise für ghanaische Einkäufer und Multiplikatoren nach Deutschland im Verbundprojekt Ghana stattfindet. Der bvse unterstützt dieses Projekt als Partner und mit einem Vortrag von bvse-Referent Dr. Thomas Probst zum Thema Kunststoffrecycling.

Um 16:30 Uhr beginnt auf der Orange Stage in Halle A5 die bvse-Veranstaltung „Intelligentes Sortieren mit neuen Technologien – zielgenau, effektiv“ unter der Leitung von bvse-Referent Dr. Thomas Probst. Zunächst mit Kurzvorträgen bekannter Technologieunternehmen und einer anschließenden Podiumsdiskussion der Unternehmen mit weiteren Branchen-Experten und -Praktikern.

Mittwoch, 15. Mai

Am Mittwoch, 15.05., ab 09:30 Uhr beteiligt sich die bvse-Justiziarin Annette Reber an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Brandschutz aus Sicht des Betreiberverbandes“ auf der VKU Stage (B4.151/350).

Zeitgleich (09:30 Uhr) lädt der bvse zu seiner Kooperationsveranstaltung mit dem europäischen Branchendachverband EuRIC auf die Orange Stage ein: Die Podiumsdiskussion „Unpacking Recycler´s Expectations for the EU Elections“ unter der Leitung der Secretary General der EuRIC-European Recycling Industries´ Confederation, Julia Blees, mit Vertretern des Europäischen Parlaments, der Europäischen Kommission und der Recyclingpraxis wird Einblicke in die Erwartungen und Prioritäten der Recyclingindustrie im Hinblick auf die bevorstehenden EU-Wahlen 2024 geben.

Am Nachmittag, ab 12:30 Uhr, vertritt bvse-Präsident Henry Forster in der Podiumsdiskussion zur BMUV-Veranstaltung „Zukunft der Kreislaufwirtschaft“ die Position des bvse auf der Orange Stage.

Zum Abschluss des Messetages lädt der bvse dann ab 18:30 Uhr zu seinem traditionellen Messeabend mit Abendessen in den Hofbräukeller am Wiener Platz nach München ein. Unumstrittener Höhepunkt der Veranstaltung ist die Verleihung des Mittelstands- und Recyclingpreises „Die Grünen Engel 2024“, präsentiert von dem bekannten Wissenschaftsjournalisten und Fernsehmoderator Dirk Steffens.

Donnerstag, 16. Mai

Am Donnerstag, 16.05., behandelt die gemeinsame Verbändeveranstaltung von bvse, BDE, DGAW, RETECH und VDMA auf der Orange Stage ab 16:30 Uhr das heiße Thema „Batteriebrände im Abfall – Gefahren und Lösungsansätze zur Risikoreduzierung“.

Mit der Teilnahme von bvse-Referent Dr. Thomas Probst an der Podiumsdiskussion der Plastics Europe-Veranstaltung „Innovative Recyclingverfahren für komplexe Abfallströme“ am Freitag, 17.05., um 11:30 Uhr auf der Orange Stage, beendet der bvse seine Messeaktivitäten zur diesjährigen Branchenleitmesse.

Weitere Informationen und Anmeldung:

Alle Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auch unter: https://www.ifat-bvse.de

Anmeldungen zum bvse-Messeabend können noch bis Mittwoch, 08.05., online erfolgen unter:https://www.ifat-bvse.de/anmeldung

Nachmeldungen zur Teilnahme am Messeabend können – soweit freie Plätze verfügbar – auch noch ab Montag, 13.05., direkt auf dem bvse-Messestand bei Frau Claudia Stolz vorgenommen werden.

Quelle: bvse