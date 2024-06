Preisverleihung DIE GRÜNEN ENGEL 2024: Was SIE tun ist wirklich wichtig!

Das Interesse war riesengroß. Über 260 Gäste aus der Branche, Wissenschaft, Politik und Medien fanden sich zum diesjährigen bvse-Messeabend im Rahmen der Branchenleitmesse IFAT und zur Ehrung der Preisträger des Wettbewerbs um den Mittelstandpreis für das Recycling „DIE GRÜNEN ENGEL 2024“ am 15. Mai 2024 im Münchener Hofbräukeller am Wiener Platz ein, der in Ausschnitten in diesem Filmbeitrag festgehalten wurde.

Nach der Begrüßung durch die Initiatoren des Wettbewerbs, bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock und Florian Lankes, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe „DIE GRÜNEN ENGEL – Aufbereitungszentrum Nürnberg“, leitete der seit mehr als 10 Jahren mit der Branche verbundene Wissenschaftsmoderator Dirk Steffens unterhaltsam zu den mit Spannung erwarteten Enthüllung der Preisträgern über: Pionieren und Wegbereitern der Recycling- und Entsorgungsbranche, die durch ihr Handeln und ihre Leistungen entscheidende Weichen für die Fortentwicklung der Kreislaufwirtschaft gestellt haben.

„Sie sind die Versorger der Zukunft, Ihre Tätigkeit von einer global großen gesellschaftlichen Bedeutung! In 20 – 30 Jahren werden die Volkswirtschaften vorne sein, die zukunftsfeste Recyclingtechnologien haben“, prophezeite TV-Moderator Dirk Steffens.

Die vier Preisträger – Horst Dörner (Kategorie „Lebenswerk Firmenentwicklung“), HDB-Recycling, vertreten durch Geschäftsführer Frank Tielkes (Kategorie „Innovative Recyclinglösung“), Wolfgang Fuchs (Kategorie Lebenswerk Entwicklung/Förderung des Baustoffrecyclings) und Reiling PV-Recycling GmbH & Co. KG, vertreten durch Geschäftsführer Tom Reiling (Kategorie „Zukunftsweisende Techniklösung für das Recycling“) – wurden im Rahmen des ausgeschriebenen Wettbewerbs durch eine, u. a. mit Frau Prof. Dr.-Ing. Sabine Flamme (FH Münster) und Dr. Jochen Hoffmeister (Prognos AG) hochkarätig besetzte Jury, ausgewählt.

Der Mittelstandspreis für das Recycling „DIE GRÜNEN ENGEL“ wurde erstmals auf dem bvse-Messestand zur IFAT im Jahr 2014 verliehen. Seit dieser Zeit hat sich die Ehrung mit den nachhaltigen Grünen Holzengeln über die Branchengrenzen hinaus als anerkannte Auszeichnung für Innovationsführerschaft und nachhaltiges Handeln mittelständischer Recyclingunternehmen etabliert.

Quelle: bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.