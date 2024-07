Abwasserwärme kann ein wichtiger Baustein für die Energiewende sein

Wärme aus Abwasser hat großes Potenzial, wird aber laut dem Verband kommunaler Unternehmen (VKU) noch zu selten genutzt.

Anlässlich einer Anhörung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie im Bundestag waren Expertinnen und Experten geladen, um Stellung zu einem Antrag der der Fraktion der CDU/CSU im Bundestag zu nehmen. Für den VKU nahmen Ulrike Franzke, Vorständin der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, und Dr. Kai Lobo, stellvertretender VKU-Hauptgeschäftsführer, teil.

Ulrike Franzke: „Die Energiegewinnung aus Abwasser findet noch zu wenig Beachtung. Dabei schlummert in dem Wärmeträger großes Potenzial: Rechnerisch könnten bis zu 15 Prozent des Wärmebedarfs im Gebäudesektor laut Experten mit Abwasserwärme abgedeckt werden, sauber und CO2-neutral. Die Abwasserwärmenutzung ist eine bewährte Technik. Selbst im Winter beträgt die Abwassertemperatur in der Regel zwischen 10 und 15 Grad. Dieses Potenzial können wir bei der Wärmewende nutzen. Dazu brauchen Kommunen verlässliche Informationen, denn nicht jeder Kanalabschnitt oder Ablauf einer Kläranlage ist geeignet. Sogenannte Potentialkarten haben sich bewährt. Die Erstellung ist aber sehr aufwändig und kostenintensiv. Deshalb plädieren wir für eine finanzielle Unterstützung der Abwasserwärmenutzung.“

Kai Lobo: „Vor allem in dicht besiedelten Gebieten kann Abwasserwärme ein wichtiger Baustein für die Wärmewende sein. Deswegen sollte das Potenzial der Abwasserwärme auch beim nächsten Fernwärmegipfel auf der Agenda stehen. Für den Ausbau der Fernwärme im Allgemeinen und die Nutzung der Abwasserwärme im Speziellen benötigen wir generell einheitliche Regelungen, klare Zuständigkeiten und vor allem Investitions- und Planungssicherheit. Für den Fernwärmeausbau gehört dazu auch eine Aufstockung der BEW auf drei Milliarden Euro pro Jahr und eine KWKG-Verlängerung. Bei der Umsetzung in den Kommunen brauchen wir mehr und geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Genehmigungs- und Fachbehörden und die Beteiligung kommunaler Unternehmen an Entscheidungsprozessen.“

Weitere Informationen:

Antrag der Fraktion der CDU/CSU „Ungenutzte Potenziale der Wärme aus Abwasser erschließen“

Quelle: VKU