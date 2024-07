Hallenbau: Hörmann realisiert PV-betriebene Schüttguthalle für Asphaltmischanlage

Effiziente Lagerung und Trocknung von Recyclingmaterial dank innovativer PV-Technologie auf dem Dach.

Die Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG hat eine wegweisende Hallenlösung für ein Asphaltmischwerk realisiert. Die neue Schüttguthalle dient der Asphaltmischanlage des Unternehmens und ist ein Paradebeispiel für umweltbewusstes Handeln in der Asphaltbranche. Durch die Integration einer Photovoltaikanlage auf dem Dach wird nicht nur eine nachhaltige Energiequelle erschlossen, sondern auch die Effizienz im Betrieb deutlich gesteigert.

Mit einer großzügigen Grundfläche von 3.000 Quadratmetern bietet die Halle ausreichend Platz für das Lagergut und zeichnet sich durch eine Stahl-Leimholzkonstruktion aus, die für Stabilität und hohe Belastbarkeit sorgt. Die PV-Anlage mit einer Leistung von 533 kWp trägt somit zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei.

Durchdachte Hallenkonzepte



Für die Lagerung der verschiedenen Recyclingmaterialien ist eine Halle mit PV von großem Vorteil. Da das Material in der Halle und nicht im Freien gelagert wird, hat es bereits eine gewisse Grundtrockenheit. Dadurch wird weniger Energie für die weitere Trocknung benötigt. Der Strom dafür kommt aus der Photovoltaikanlage auf dem Dach. So kann die Lagerung und Trocknung so nachhaltig wie möglich erfolgen.

Stefan Müller, Bereichsleiter Schüttgut und Entsorgung bei Hörmann, betont die Bedeutung für die Kundschaft: „Unsere Hallen und Überdachungen bieten optimalen Raum für die fachgerechte Lagerung einer Vielzahl von Materialien aus der Entsorgungs- und Recyclingbranche. Wir legen großen Wert darauf, die Bedürfnisse unserer Kunden genau zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. So entstehen durchdachte Hallenkonzepte – idealerweise mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach wie in diesem Fall.“

Auf der NordBau vom 4. bis 8. September 2024 in Neumünster

Das Portfolio von Hörmann im Bereich nachhaltiger Hallenbau umfasst ein breites Spektrum von Pultdach- und Satteldachhallen bis hin zu standardisierten Leichtbauhallen. Alle Produkte werden am Firmensitz in Buchloe im Allgäu geplant, konstruiert und gefertigt, um höchste Qualitätsstandards zu erfüllen und einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Unter dem Motto „Wirtschaftlich lagern mit HÖRMANN-Halle und PV“ präsentiert der Hallenbauer auf der NordBau vom 4. bis 8. September 2024 in Neumünster auf dem Freigelände Süd-S319 individuelle Lösungen, die für eine trockene und nachhaltige Lagerhaltung stehen.

Quelle: Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG