Wachstumsmarkt Recycling: Frühbucher-Tickets für die Advanced Recycling Conference 2024

Bis zum 16. Juli 2024 können schnell entschlossene Teilnehmer der Advanced Recycling Conference 2024 von einem 20 % Frühbucher-Discount profitieren.

Diese einzigartige Veranstaltung deckt das gesamte Spektrum der Recyclingbranche ab: Extrusion, Auflösung, Enzymolyse, Solvolyse, Pyrolyse, thermische Depolymerisation, Gasifizierung mit Carbon Capture and Utilisation (CCU), Vor- und Nachbehandlungstechnologien und digitale Lösungen. Die Vorträge thematisieren neben den ehrgeizigen EU-Recyclingzielen, auch die Verpflichtungen der chemischen Industrie und Marken und die sich stetig verändernden Anforderungen seitens der Kunden und Investoren im Recyclingsektor.

Die Advanced Recycling Conference (ARC) 2024 findet am 20. und 21. November 2024 in Köln statt und präsentiert die neuesten Innovationen im Recycling. Das umfassende Konzept bietet Branchenführern, Innovatoren und politischen Entscheidungsträgern eine gemeinsame Plattform, um fortschrittliche Recyclinglösungen und verwandte Themen zu diskutieren und die Industrie auf Recyclingquoten von bis zu 70 % für Verpackungsmaterialien und 55 % für Kunststoffe vorzubereiten. Mit einem beeindruckenden Wachstum von fast 30 % auf fast 300 Teilnehmer aus 26 Ländern im Jahr 2023 hat sich die Advanced Recycling Conference (ARC) in nur einem Jahr als führende Veranstaltung für Innovationen im Recycling etabliert. Um an diese Erfolge anzuknüpfen, will die ARC 2024 wichtigen Akteuren der Recyclingbranche einen interaktiven Treffpunkt bieten und den Dialog fördern, indem sie erfolgreich eine Brücke zwischen physikalischem und chemischem Recycling schlägt.

Schnell entschlossene Teilnehmende haben jetzt die Möglichkeit, den Trends der Recyclingbranche einen Schritt voraus zu sein, indem sie sich Frühbucher-Tickets sichern und bis zum 16. Juli 2024 von einem Rabatt von 20 % profitieren. Ticketregistrierungen sind ab sofort unter https://advanced-recycling.eu/registration/ möglich.

Vorschau auf das Programm der Advanced Recycling Conference 2024

Die Teilnehmenden erwartet ein umfassender Überblick aktueller Recyclinglösungen und tiefgreifende Einblicke durch renommierte Experten:

Pelin Uran (DePoly, CH) zum chemischen Recycling von Produkten auf Polyesterbasis zu Monomeren.

Jan-Willem Muller (Infinity Recycling, NL) vertritt die Perspektive eines Investors.

Richard von Goetze (Interzero, DE) erörtert Spezifikationen für Rohstoffe in der Kreislaufwirtschaft. Gonzalo Izquierdo (Blueplasma Power, ES) gibt Einblicke in die Umwandlung von Abfall in CO2-freien Wasserstoff und Kreislaufkarbonate.

Annick Meerschman (Cefic, BE) leitet Diskussionen mit Branchenexperten.

Emmeline Aves (Reventas, UK) präsentierte die lösungsmittelbasierte Reinigung von PE, PP und die ReVentas-Technologie.

Während die Advanced Recycling Conference 2023 Teilnehmende dabei unterstützte, verbesserte und innovative Recyclinglösungen zu finden, will das diesjährige Programm an diesen Erfolg anknüpfen und den Rahmen durch neue Formate erweitern. Alle vorgestellten Technologien beweisen, dass Industrien intelligente Lösungen, effektive Recyclingmethoden und erneuerbare Materialien erfolgreich in bestehende Prozesse einbinden und so den Kohlenstoffkreislauf für eine nachhaltige Zukunft schließen können. Fortschrittliches Recycling eignet sich daher nicht nur zur Bewältigung schwieriger Abfallströme, sondern erschließt auch eine wichtige Quelle für eine Vielzahl erneuerbarer Rohstoffe und sichert auf diesem Wege die Versorgung der Chemie- und Werkstoffindustrie mit erneuerbarem Kohlenstoff.

Weitere Informationen zur Advanced Recycling Conference 2024 und das Konferenzprogramm sind unter https://advanced-recycling.eu verfügbar.

Quelle: nova-Institut GmbH