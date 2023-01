Aluminium: Die Lagerbestände reduzierten sich

Die weltweite Primäraluminiumproduktion stieg bis Ende November 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,5 Prozent auf 62,47 Millionen Tonnen. Dabei lag die Produktion in China um 3,1 Prozent über dem Vorjahreswert.

Für das Gesamtjahr prognostiziert die IKB Deutsche Industriebank AG einen Ausstoß von 68 Millionen Tonnen Primäraluminium zuzüglich 13 Millionen Tonnen Recyclingaluminium. Wie der neuesten IKB Rohstoffpreis-Information weiter zu entnehmen ist, reduzierten sich Lagerbestände sowohl an der LME als auch an der SHFE. Die Zahl der Handelskontrakte ging um knapp die Hälfte zurück. Die Preisnotierung für Primaraluminium erhöhte sich leicht; die für Recyclingaluminium zog Ende des Monats stärker an.

Tendenz: Bis Ende Q1 2023 sieht die IKB die Primäraluminiumpreise in einem Band von +300 US-Dollar um die Marke von 2.500 US-Dollar pro Tonne, die Preise für Aluminium Alloy liegen im Mittel um bis zu 300 US-Dollar pro Tonne niedriger.

Quelle: IKB Deutsche Industriebank AG