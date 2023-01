Kupfer: Die investive Nachfrage ging zurück

IKB Rohstoffpreis-Information, Januar 2023: In den ersten zehn Monaten 2022 stieg die Kupferminenproduktion um 3,5 Prozent an. Die Rückgänge beim größten Produzenten Chile konnten durch Kapazitätsausweitungen insbesondere in Indonesien und der Demokratischen Republik Kongo überkompensiert werden.

Die Raffinadeproduktion lag 2,6 Prozent über dem Vorjahresniveau; diejenige in China mit drei Prozent etwas höher. Der Kupferverbrauch bis Ende Oktober war 2,7 Prozent höher als im Vorjahr und ist hauptsächlich auf den chinesischen Verbrauch zurückzuführen. Die Kupferlagerbestände an den Börsen bewegten sich bis Ende Dezember seitwärts mit Tendenz nach Unten. Verglichen mit Ende 2021 waren die Lagerbestände um knapp ein Viertel höher; decken aber trotzdem nur den Bedarf von 2,2 Tagen. Die investive Kupfernachfrage ging um 47 Prozent zurück.

Tendenz: Für den Kupferpreis sieht die IKB bis Ende des ersten Quartals 2023 eine Bewegung von +1000 US-Dollar pro Tonne um die Marke von 8.400 US-Dollar pro Tonne.

Quelle: IKB Deutsche Industriebank AG