Hitachi Zosen Corporation ändert Namen in „Kanadevia“

Die Hitachi Zosen Corporation gab gestern bekannt, dass sie ihren Firmennamen mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 in Kanadevia Corporation ändern wird.

Die Hitachi Zosen Corporation, Anteilseignerin von Hitachi Zosen Inova mit Sitz in Osaka, Japan, gab gestern den Beschluss des Verwaltungsrats bekannt, den Handelsnamen der Firma in „Kanadevia Corporation“ zu ändern. Diese Änderung unterliegt der Genehmigung durch die im Juni 2024 stattfindende Jahreshauptversammlung der Aktionäre. „Kanadevia“ ist eine Wortschöpfung. Es setzt sich zusammen aus „kanade“ (vom japanischen Verb „kanaderu“, was „in Harmonie musizieren“ bedeutet) und „via“ (lateinisch für „Weg“ oder „Methode“).

Seit seiner Gründung im Jahr 1881 als Osaka Iron Works hat das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit auf Schiffbau, Stahlkonstruktionen, Anlagenbau und Industriemaschinen ausgeweitet. Im Jahr 1943 änderte das Unternehmen seinen Namen in Hitachi Zosen Corporation, den es bis heute trägt. Im Jahr 2002 wurde der Schiffbaubereich ausgegliedert. Heute expandiert Hitachi Zosen weltweit in den Bereichen Dekarbonisierung, Ressourcenrecycling und Stadtentwicklung für eine sichere und prosperierende Gesellschaft. Die Änderung des Firmennamens in Kanadevia ermöglicht es, eine neue Geschichte als Unternehmensgruppe zu schreiben, die die Kraft der Technologie nutzt, um eine Welt zu schaffen, die in Harmonie mit der Natur lebt.

Quelle: Hitachi Zosen Inova AG