Green Hydrogen Technology und Quantron AG schließen strategische Partnerschaft

Weiterentwicklung der Wasserstoffversorgung: Die Unternehmen wollen gemeinsam das lokale Versorgungsnetz für den emissionsfreien Betrieb von Lastkraftwagen und Bussen ausbauen und die Verfügbarkeit von „grünem“ Wasserstoff für diesen Mobilitätsbereich sicherstellen.

Quantron bietet mit Quantron-as-a-Service (QaaS) ein ganzheitliches Konzept für den Betrieb emissionsfreier Fahrzeugflotten. Es liefert Fahrzeuge mit klimafreundlichem Brennstoffzellenantrieb für den Güter- und Personentransport und sorgt gleichzeitig für die Bereitstellung des dafür notwendigen Kraftstoffs. Das von GHT entwickelte innovative Verfahren für die Erzeugung von „grünem“ Wasserstoff ermöglicht eine dezentrale Produktion ohne aufwendige Infrastruktur. Beide Unternehmen werden einander künftig bei der Entwicklung ihrer jeweiligen Projekte unterstützen, um den Übergang zu einer emissionsfreien Logistik zu beschleunigen.

„Energiewende ist Teamsport. Wir freuen uns, mit Quantron einen tollen Partner zur Dekarbonisierung des Transportsektors an unserer Seite zu haben“, sagt Robert Nave, CEO der GHT. „Unsere Technologie erlaubt die wirtschaftliche Erzeugung von grünem Wasserstoff – und das mit solchen Produktionskapazitäten, dass damit künftig viele QaaS-Trucks angetrieben werden können. Gleichzeitig können GHT-Produktionsanlagen mit diesen Trucks klimaneutral beliefert werden. So stellen wir uns Kreislaufwirtschaft vor.“ Die Produktionsanlagen eignen sich unter anderem für die Wasserstoffproduktion bei Industriebetrieben, Entsorgern und Energieversorgern – und damit an logistisch vorteilhaften Standorten für den Transportsektor.

„Für die Dekarbonisierung des Heavy-Duty-Verkehrs auf der Langstrecke ist der Brennstoffzellenantrieb die entscheidende Technologie. Dafür muss allerdings auch ein Tankstellennetz eine verlässliche Versorgung mit Wasserstoff sicherstellen“, sagt Michael Perschke, CEO der Quantron AG. „Mit Green Hydrogen Technology haben wir einen Partner gefunden, der uns bei der Etablierung einer dezentralen Infrastruktur für grünen Wasserstoff für unsere nachhaltigen Mobilitätskonzepte unterstützt.“

Quelle: Green Hydrogen Technology und Quantron AG