I:CO baut Kooperation mit Modeunternehmen Tally Weijl aus

Kunden können im Rahmen des Instore-Take-Back-Systems aussortierte Kleidung und Schuhe in allen Tally Weijl Filialen täglich nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Frankreich abgeben. Im Laufe des Jahres 2023 sollen weitere Filialen in anderen EU-Ländern hinzukommen.

Gesammelt werden Schuhe und Kleidung in jedem Zustand und von jeder Brand. Für die abgegebene Kleidung bekommen die Kunden einen 10-Prozent-Gutschein für ihren nächsten Einkauf. Außerdem installierte Tally Weijl in ihrem Basler Hauptsitz ebenfalls I:CO-Boxen, um Textilreste und alte Muster zu sammeln. Gemeinsam wollen I:CO und Tally Weijl gebrauchte Textilien zu 100 Prozent im Produktkreislauf halten. Die gesammelten und sortierten Kleidungsstücke sollen als Secondhand-Kleidung und durch das Recycling ein „zweites Leben“ bekommen.

Quelle: Soex Group