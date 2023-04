Aluminium: Die investive Nachfrage war im März stabil

In den ersten beiden Monaten dieses Jahres lag die Produktion von Primäraluminium 2,9 Prozent über dem Vorjahresniveau, wobei die chinesische Produktion um 4,8 Prozent höher ausfiel. Angebotsseitig wird das Niveau des Strompreises insbesondere die europäische Produktion beeinflussen.

Das berichtet die IKB Deutsche Industriebank AG in ihrer neuesten IKB Rohstoffpreis-Information. An der LME sind die Lagerbestände im Laufe des März leicht auf 520.900 Tonnen zurückgegangen. An der SHFE lagen die Vorräte Ende des Monats unter dem Niveau von Ende Februar, nachdem in der Monatsmitte höhere Bestände zu beobachten waren. Die investive Aluminiumnachfrage war stabil.

Tendenz: Bis Ende des zweiten Quartals 2023 sieht die IKB die Primäraluminiumpreise in einem Band von +300 US-Dollar um die Marke von 2.400 US-Dollar pro Tonne, die Preise für Aluminium Alloy liegen im Mittel um rund 300 US-Dollar pro Tonne niedriger.

Quelle: IKB Deutsche Industriebank AG