Claudia Bierth übernimmt Vorsitz des Forums Getränkedose

Wechsel in der Sprecherposition des Forums Getränkedose: Seit Beginn des Jahres ist Claudia Bierth, europäische Nachhaltigkeitsmanagerin bei Ball Beverage Packaging Europe, Geschäftsführerin des Forums Getränkedose.

Sie übernimmt die Funktion von Stephan Rösgen, der die Vereinigung seit 2018 erfolgreich als Sprecher vertreten hat und für den Getränkedosenhersteller Ardagh Metal Beverage weiter im Board mitwirken wird. Die Sprecherfunktion wechselt turnusmäßig zwischen den Vertretern der Mitgliedsunternehmen.

Claudia Bierth ist seit 2017 bei Ball Packaging für den umweltpolitischen Dialog mit Stakeholdern in Brüssel sowie für Nachhaltigkeit und Public Affairs in Mitteleuropa zuständig. Zu den Zielen der Vereinigung sagte Bierth: „Eine 100-prozentige Recyclingquote ist möglich. Mit der Dose stehen wir in Deutschland kurz davor. Um eine echte Kreislaufwirtschaft zu erreichen, müssen Recyclingquoten durch zirkuläre Verpackungsmaterialien, ein auf Kreislauffähigkeit ausgelegtes Produktdesign und gesetzliche Rahmenbedingungen für Wiederverwertbarkeit und geschlossene Kreisläufe ergänzt werden.“

Als Kreislaufwirtschaftsexpertin bringt Bierth Erfahrungen aus über 20 Jahren in den Bereichen Nachhaltigkeit, Stakeholder-Engagement und politische Kommunikation sowie Stationen in Deutschland, Nordamerika und Indien mit. Bei dem europäischen Dachverband Metal Packaging Europe in Brüssel ist sie seit 2019 Vorsitzende des Ausschusses für European Affairs. Mit einer Recyclingrate von 99,3 Prozent ist die Dose der Recyclingmeister unter den Verpackungen. „Die Herausforderung liegt darin, das Gesamtsegment der Getränkeverpackungen nachhaltig weiterzuentwickeln. Das gilt für Einweg ebenso wie Mehrweg“, schließt Claudia Bierth.

Quelle: Forum Getränkedose