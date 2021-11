Info-Veranstaltung: „Aktuelles aus dem Baustoffrecycling“

Am 23. November von 8.30 bis 16.30 Uhr informiert der BRBayern in einem Seminar in Pfaffenhofen über „Aktuelles aus dem Baustoffrecycling, Ersatzbaustoffverordnung … und jetzt?“

Die Veranstaltung findet nach den Bestimmungen der 2-G-Regel statt und richtet sich an alle Mitglieder des Baustoffrecycling Bayern e.V. und des bvse e.V. sowie alle Hersteller von Sekundärbaustoffen (Recyclingbaustoffe, Bodenaufbereitung etc.) und Entsorger von Bau- und Abbruchabfällen als auch Bodenaushub in Bayern.

Quelle: bvse