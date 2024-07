Geiger Gruppe eröffnet Kreislaufstandort in Memmingen

Auf einer ehemaligen Kiesabbaufläche realisierte das Unternehmen einen rund elf Hektar großen Baustoff-, Recycling- und Entsorgungsstandort.

Der Kreislaufstandort in Memmingen wurde am 11. Juli offiziell eröffnet. Altholz, Bauschutt, mineralische Abfälle, Altschotter und Bodenaushub werden zu Sekundärrohstoffen aufbereitet. Installiert ist eine hochmoderne Mineralikwaschanlage. Die Sekundärbaustoffe finden vielfältige Anwendungen in der Bauindustrie. Im Hochbau werden sie zum Beispiel für Recyclingbeton verwendet, während sie im Erd- und Tiefbau zur Bodenstabilisierung, als Frostschutzschicht und zur Verfüllung von Bauwerken eingesetzt werden. Zudem dienen sie im Asphaltbau als Zuschlagstoff für das Asphaltmischgut.

Darüber hinaus werden biogene Ersatzbrennstoffe und Rohstoffe für die Holzindustrie, beispielsweise für Spanplatten, aus den recycelten Materialien gewonnen. Durch die regionale Verarbeitung und Nutzung der recycelten Materialien bleibt die Wertschöpfung im Allgäu, was die Transportwege minimiert und die regionale Wirtschaft stärkt. „Unser Ziel ist es, den Rohstoff genauso hochwertig wiederzuverwenden, wie er vorher verbaut war. Moderne Aufbereitungsprozesse wie wir sie an unserem neuen Standort anwenden, helfen uns dabei und reduzieren gleichzeitig die Abhängigkeit von neuen Rohstoffen“, so die Geschäftsleitung der Geiger Gruppe bei der feierlichen Eröffnung des neuen Geiger-Standorts.

Mit dem neuen Standort in Memmingen setzt die Unternehmensgruppe ein klares Zeichen für eine zukunftsorientierte Kreislaufwirtschaft und unterstreicht ihr Engagement für eine ressourcenschonende Bauwirtschaft. „Unser Bestreben ist es, die Entwicklung der Baubranche zukunftsorientiert mitzugestalten. Deshalb ist das Thema Kreislaufwirtschaft ein zentrales Element unserer Strategie, das wir mit einem ganzheitlichen Ansatz verfolgen. Ein wesentlicher Ansatz hierbei besteht in einer deutlichen Steigerung des Recyclinganteils bei unseren Baustoffen“, sagt Martin Görner, Leiter des Geschäftsfelds Baustoffe & Recycling.

„Wir sehen deshalb großes Potenzial, dieses kreislaufwirtschaftliche Konzept auch an weiteren Standorten auszubauen.“ Zu den Zielgruppen des Kreislaufstandorts in Memmingen zählen derzeit unter anderem Baufirmen, Abbruchunternehmen, Entsorger sowie Städte und Kommunen aber auch Privatkunden.

Quelle: Geiger Gruppe