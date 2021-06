Untha-Serviceeinsatz macht Saubermacher-Anlage wieder fit

Bei der Saubermacher Dienstleistungs AG am Standort Wien ist seit 2017 eine XR3000C-Zerkleinerungsmaschine von Untha shredding technology im Einsatz. Vor kurzem war ein großes Service mit Rotortausch fällig, das vom Serviceteam des Herstellers fachmännisch durchgeführt wurde.

Thomas Birkner ist seit 15 Jahren bei der Saubermacher Dienstleistungs AG tätig und als Produktionsanlagenleiter für Wien und Niederösterreich zuständig. Mit den Serviceleistungen von Untha hat er in den letzten Jahren bereits gute Erfahrungen gemacht: „Der Service von Untha funktioniert tadellos, es steht uns immer ein Ansprechpartner mit Rat und Tat zur Seite. Besonders positiv ist die Service Hotline zu erwähnen“, lobt der Anlagenleiter.

Großer Service nach 14.000 Betriebsstunden

Beim aktuellen Serviceeinsatz ist es darum gegangen, den reibungslosen Betrieb der XR3000C für weitere zwei Jahre sicherzustellen. „Die Maschine ist seit 2017 bei uns in Betrieb und hat mittlerweile 14.000 Betriebsstunden am Konto. Verschiedene Verschleißteile mussten ersetzt werden, der größte Brocken war der Tausch des Rotors“, erklärt Thomas Birkner. Der XR-Zerkleinerer bereitet am Saubermacher-Standort in Wien Gewerbe- und Sperrmüll zu Material <110 mm auf, das als Ersatzbrennstoff für die Zementindustrie zum Einsatz kommt. Verarbeitet werden rund 80.000 Tonnen pro Jahr im 3-Schicht-Betrieb.

Leistungssteigerung durch „Genius“

Neben regelmäßigen Wartungsarbeiten hält ein weiteres Tool von Untha den Betrieb der XR-Maschine am Laufen. „Seit wir die Plattform Untha Genius in Betrieb haben, konnten wir durch das Assistenzsystem zusätzlich einige Leistungsoptimierungen erzielen. Die erlangten Kennzahlen und Daten helfen uns nicht nur bei der richtigen Abstimmung von Komponenten, sondern auch dabei, die Wartungsintervalle optimal zu planen“, hebt Thomas Birkner hervor.

Alles aus einer Hand

Der große Vorteil des Service vom Hersteller für Untha-Kunden liegt darin, dass er alles aus einer Hand bekommt, wie Emanuel Seidl, Head of Key Account Management and Spare Part Service bei Untha shredding technlogy, bestätigt: „Unsere Kunden können sicher sein, dass wir durch unser fachmännisches Know-how und den Einbau von Untha-Original-Ersatzteilen das bestmögliche Ergebnis für die im Einsatz befindlichen Maschinen erzielen.“

So auch beim aktuellen Serviceeinsatz bei Saubermacher in Wien: „Wir waren bereits vorab beim Kunden zur Inspektion, um uns ein gesamtheitliches Bild vom Zustand der Maschine zu machen, um dann beim geplanten Stillstand die erforderlichen Revisionsarbeiten durchführen zu können“, sagt Emanuel Seidl. Der XR3000C-Zerkleinerer läuft mittlerweile wieder reibungslos und ist bereit für weitere zwei Jahre in der Aufbereitung von Ersatzbrennstoff. Das Resümee des Anlagenleiters. „Ich kann das Service der Firma Untha nur weiterempfehlen. Ich bin sehr zufrieden“, sagt Thomas Birkner.

Quelle: Untha shredding technology