Untha Deutschland GmbH wird zu 100 Prozent Teil der Unternehmensgruppe

Die Untha shredding technology GmbH mit Hauptsitz in Österreich verzeichnet seit Jahren kontinuierliches Wachstum. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Unternehmensgruppe einen neuen Rekordwert bei den Auftragseingängen von 98 Millionen Euro und verkaufte weltweit rund 400 Zerkleinerer.

Mit 1. Februar 2024 wurde nun die Untha Deutschland GmbH zu einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft. Damit kommt Untha der steigenden Nachfrage nach Zerkleinerungslösungen für die Abfallverwertung und das Wertstoffrecycling im deutschen Absatzmarkt nach. In den kommenden Jahren ist in Deutschland ein Wachstum von 50 Prozent geplant.

Untha ist bereits seit Jahrzehnten mit seinen Zerkleinerern am deutschen Markt erfolgreich vertreten. Bereits seit den 1990er Jahren gibt es die Vertriebs- und Servicegesellschaft Untha Deutschland GmbH. Schwerpunkt ist seit jeher die Entwicklung anspruchsvoller Zerkleinerungsanlagen und Systemlösungen für schwierige Anwendungen, wie beispielsweise die Verwertung von Produktionsabfällen, Akten- und Datenvernichtung sowie Zerkleinerung von E-Schrott.

Untha ist seit 2014 Minderheitsgesellschafter des Unternehmens und investierte in den darauffolgenden Jahren schrittweise in weitere Unternehmensanteile. Dies führte zur Separierung in zwei Bereiche: Der Maschinenvertrieb sowie der Service für den deutschen Markt erfolgt weiterhin über die Untha Deutschland GmbH und der internationale Anlagenbau wird von der URT Umwelt- und Recyclingtechnik GmbH durchgeführt. Die URT verfügt über langjährige Erfahrung und umfassendes Know-how in der Planung und Umsetzung von komplexen Kühl- und E-Schrott-Recyclinganlagen sowie in der wirtschaftlichen Aufbereitung von Altbatterien. Das eigenständige Unternehmen bleibt auch in Zukunft ein unabhängiger aber zuverlässiger Partner der Untha Deutschland GmbH.

Andrea Gratzer, CFO, und Peter Streinik, Head of Global Sales and Business Development bei Untha, bilden die Geschäftsleitung der Untha Deutschland GmbH. Daniel Wresnik, seit 2009 im Vertrieb bei Untha tätig, wurde zum Vertriebsleiter für das deutsche Tochterunternehmen ernannt. Alex Hofmann − seit über 25 Jahren Teil des Teams von der Untha Deutschland GmbH − ist nun als Prokurist für die Bereiche Anwendungstechnik, Projektierung, Service und Kundendienst zuständig. Um Kunden in Deutschland noch effizienter zu betreuen, wird das Team außerdem um zwei weitere Mitarbeiter erweitert und umfasst dann 15 Personen.

Peter Streinik kommentiert die Entwicklung von Untha Deutschland wie folgt:

„Wir sind weltweit als Pioniere der Zerkleinerungstechnik bekannt und kommen dann ins Spiel, wenn es um herausfordernde Kundenanforderungen geht. Technische Exzellenz liegt in unserer DNA und unsere Kollegen und Kolleginnen in Deutschland repräsentieren dies perfekt. Durch ihre ausgeprägte Lösungskompetenz konnten sie seit den frühen 1990er Jahren bereits unzählige Projekte erfolgreich realisieren. Es ist der perfekte Zeitpunkt, sie ‚offiziell‘ in die Untha Gruppe aufzunehmen. Die Untha Deutschland GmbH bietet ein breites Produkt- und Leistungsportfolio an: von Stand-Alone-Recyclingmaschinen über ein- und zweistufige Abfallverarbeitungslinien bis hin zu komplexen Systemlösungen. Ein sehr erfahrenes Serviceteam kümmert sich intensiv um die Betreuung der Bestandkunden – von der Störungsbehebung bis hin zur raschen Ersatzteilversorgung.“

Andrea Gratzer erläutert weiter:

„Diese Investition bedeutet nicht nur Wachstum für unser Unternehmen, sondern vor allem noch mehr Kundennähe. Da die Untha Deutschland GmbH nun zu 100 Prozent Teil unserer Unternehmensgruppe ist, ergeben sich weitere Vorteile für unsere Kunden und Kundinnen: kürzere Kommunikationswege, direkter Zugang zu unserem Innovationsteam, schnellerer Support und lokaler Expertise. Das alles ist Teil unserer Strategie ‚think global, act local‘, die dafür sorgt, dass unsere Marke in diversen Gebieten weltweit weiterwächst.“

Quelle: Untha shredding technology GmbH (Pressemitteilung)