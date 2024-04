Nachhaltige Lösungen: Zuser investiert in UNTHA Zerkleinerer

Umweltschutz und die Reduktion von CO2-Emissionen sind Kernthemen der Zuser Gruppe. Am Standort der Zuser Ressourcenmanagement GmbH in Peggau/Steiermark wurden umfassende Investitionen getätigt, um das Unternehmen noch nachhaltiger zu gestalten: großflächige Photovoltaikanlagen, E-Mobilität und energieeffiziente Zerkleinerungstechnologie.

Mit den Zerkleinerern von Untha shreddding technology produziert Zuser hochwertige Ersatzbrennstoffe − durch deren Nutzung fossile Brennstoffe eingespart werden.

Die Zuser Ressourcenmanagement GmbH produziert jährlich über 100.000 Tonnen an Ersatzbrennstoffen (EBS) mit hohem Energiegehalt und Reinheitsgrad. Verarbeitet werden unter anderem Gewerbemüll, Leichtverpackungen sowie Altreifen und Gummi. Ein weiterer Schwerpunkt ist das stoffliche Recycling. Das Unternehmen sortiert hochwertige Kunststoffe wie PET und Folien sowie Eisen- und Nicht-Eisen-Metalle aus dem Müll und sorgt so dafür, dass diese wieder in den Wertstoffkreislauf zurückkehren.

Verarbeitet werden die Abfallstoffe mit zwei Zerkleinerern von Untha: „Die UNTHA Zerkleinerer XR3000RC mobil-e und XR3000C mobil-e sind energieeffizient, sorgen für hohe Durchsatzleistungen und ein homogenes Ausgangsmaterial. Sie sind flexibel einsetzbar: Dank unterschiedlicher Lochsiebe und Siebstäbe eignen sie sich für die Zerkleinerung diverser Materialien. Durch das elektrische Raupenfahrwerk können die Zerkleinerer an unterschiedliche Standorte gefahren und mit nur einem Stecker angeschlossen werden“, sagt André Riemer, Leitung Aufbereitungstechnik bei Zuser Ressourcenmanagement GmbH, über die beiden UNTHA Zerkleinerer.

Effiziente Zerkleinerungstechnologie

Zuser Ressourcenmanagement setzt bereits seit Jahren auf Untha. Auswahlkriterien für die neuesten Zerkleinerer für den Standort in Peggau waren unter anderem: Energieeffizienz, elektrischer Antrieb, hoher Durchsatz und ein homogenes Ausgangsmaterial. Verarbeitet werden Materialien wie Leichtverpackungen und Gewerbemüll sowie Altreifen und Gummi. Für diese Anwendungen eignet sich die XR-Modellreihe bestens:

Einwellenzerkleinerer mit besonders hoher Durchsatzleistung und einem sparsamen Antrieb. Der langsamlaufende UNTHA Eco Power Drive verbraucht bis zu 75 Prozent weniger Energie als vergleichbare dieselbetriebene Zerkleinerer. Ein Magnetabscheider über dem Austragsförderband sortiert Metalle aus, die anschließend stofflich verwertet werden. Dank dem elektrisch betriebenen Raupenfahrwerk ist der Zerkleinerer auch an anderen Standorten auf dem Betriebsgelände einsetzbar und sorgt so für eine 100-prozentige Anlagenverfügbarkeit. Je nach Material und Verwertungszweck unterscheiden sich die Schneidwerke sowie die eingesetzten Lochsiebe/-stäbe:

RC-Schneidsystem (Ripper-Cutter):

Grobzerkleinerung diverser Materialien, wie beispielsweise von Gewerbemüll und Leichtverpackungen.

Die besondere Zahnform sorgt für einen optimalen Einzug des Material. Dadurch ist kein Nachdrücksystem notwendig, der Schneidwerksraum ist größer, wodurch höhere Durchsatzleistungen (bis zu 70 t/h) möglich sind.

Je nach eingesetztem Lochsieb sind Fraktionsgrößen zwischen 90 und 300 mm möglich.

C-Schneidsystem (Cutter):

Perfekt für die einstufige Aufbereitung anspruchsvoller Materialien, wie Altreifen und Gummi, auf eine Fraktionsgröße von 45 bis 130 mm – abhängig vom eingesetzten Lochsieb.

Bis zu vier Messerreihen sorgen für hohe Durchsatzleistungen.

Die Schneidplatten sind wendbar und können bis zu vier Mal wiederverwendet werden.

Quelle: Untha shredding technology GmbH