Doppstadt Academy: Maßgeschneiderte Schulungen erhöhen Sicherheit und Effizienz

Auf der IFAT Munich 2024 informiert Doppstadt umfassend über das erweiterte Schulungskonzept.

Augmented Reality, Online-Plattformen, innovative Impulse: Die Doppstadt Umwelttechnik GmbH baut ihr Schulungsangebot durch die Doppstadt Academy weiter aus. Die hohe Nachfrage, unter anderem auf dem internationalen Markt, unterstreicht die Relevanz des Serviceangebotes. Das Team der Doppstadt Academy ist fester Bestandteil des Messeauftrittes auf der IFAT München. Vom 13. bis 17. Mai informiert das Unternehmen auf der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall-, und Rohstoffwirtschaft umfassend über das erweiterte Schulungskonzept.

„Die Doppstadt Academy spiegelt unser Engagement für kontinuierliche Innovation und Weiterentwicklung wider“, sagt Tobias Strob, Leiter der Doppstadt Academy. „Durch die Integration von Augmented Reality und mobilen Schulungen stärken wir unser Angebot und bieten unseren Kunden die Möglichkeit, noch mehr Einblicke in unsere Technologie zu bekommen.“ Bereits kurz nach der Gründung im Jahr 2020 zeigte sich schnell: Die Nachfrage in der Branche ist enorm. So ist das Team innerhalb kürzester Zeit auf sechs Mitarbeitende angewachsen, die sich mit den Bedürfnissen der Händler und Endkunden auseinandersetzen. Die Experten von Doppstadt entwickeln Schulungen, die exakt auf die Anforderungen und das Material der Kunden zugeschnitten sind. Die Schulungen vermitteln unter anderem die korrekte Bedienung der Maschinen. Dies trägt nicht nur zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei, sondern steigert auch die Effizienz, indem Stillstand vermieden wird.

Zur innovativen Wissensvermittlung hat Doppstadt eine Schulungsplattform errichtet. „Unsere digitale Lernumgebung ist ein maßgeschneiderter Wissenshub, der Kunden individuelle Unterlagen und interaktive Tutorials bietet. Durch eine auf Lehrgänge zugeschnittene Struktur ermöglichen wir eine gezielte Weiterbildung“, erklärt Strob. „Darüber hinaus ist die Plattform ein Schritt in eine nachhaltige Zukunft: Als Vorreiter im Bereich innovativer Recyclinglösungen haben wir sie geschaffen, um papierlos zu arbeiten und unseren Beitrag für die Umwelt zu leisten.“

Doppstadt Academy auf der IFAT

Mit ihrem breit gefächerten Angebot ist die Doppstadt Academy fester Bestandteil des Messeauftritts auf der IFAT. Der direkte Kontakt mit den Kunden auf dem Branchentreff hat einen entscheidenden Vorteil: Vor Ort kann das Team wichtige Fragen klären, die für die Konzeption der Endkundenschulungen relevant sind. Auf Wunsch erstellen die Experten von Doppstadt unmittelbar Angebote, eine Umsetzung ist dann nach Terminabsprache kurzfristig möglich. Nachdem die Resonanz der Präsentation der Doppstadt Academy auf der letzten IFAT 2022 positiv ausfiel, ist das Team in diesem Jahr direkt hinter der Information vertreten – und steht damit noch mehr im Fokus.

Hohe Nachfrage auch im Ausland

Die hohe Nachfrage nach den Schulungsangeboten der Doppstadt Academy zeigt sich auch im internationalen Kontext. Mit über 500 geplanten Schulungstagen für 2024, davon rund 200 im Ausland, baut Doppstadt sein Angebot immer weiter aus. Ein aktuelles Beispiel für die internationale Präsenz der Doppstadt Academy ist die kürzlich abgehaltene Schulung für den Doppstadt-Händler Stevens Group in Neuseeland. In einer zehntägigen Schulung erhielten die Mitarbeitenden vor Ort einen umfassenden technischen Überblick über das gesamte Produktportfolio. „Die hohe Nachfrage ist unser Ansporn, unser Angebot mit innovativer Technik marktorientiert noch weiter zu optimieren. Wir laden unsere Händler und Kunden aktiv dazu ein, von unseren Schulungsangeboten zu profitieren und gemeinsam die Zukunft der Recyclingbranche zu gestalten“, sagt Strob.

Die Doppstadt Gruppe stellt auf der IFAT 2022 vom 13. bis 17. Mai 2024 auf dem Freigelände FGL, Stand 709/1, der Messe München aus.

