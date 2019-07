bvse – 70 Jahre im Zeichen von Umwelt und Ressourcenschutz

Am 17. und 18. September 2019 findet die Jahrestagung des bvse im Kameha Grand Hotel in Bonn statt. Bei dieser Gelegenheit feiert der mitgliederstärkste Branchendachverband der mittelständischen Recycling- und Entsorgungsunternehmen seinen 70. Geburtstag.

In den Nachkriegswirren des Jahres 1949 hatten sich zunächst 15 mittelständische Unternehmen im „Altpapierverband“ zusammengeschlossen. Damals stand die Gründergeneration vor der Aufgabe, ihren Wirtschaftszweig wieder aufzubauen. Der gesamte Recycling- und Entsorgungsbereich erlebt seitdem einen fortwährenden Wandel. Eine neue Generation selbstbewusster und risikobereiter Unternehmerpersönlichkeiten demonstriert heute genauso wie damals Tatkraft und Innovationsstärke für den Umwelt- und Ressourcenschutz und nimmt neue Herausforderungen bereitwillig an.

Rund 300 Tagungsteilnehmer, Gäste und Unterstützer werden zum 70. Geburtstag des bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung im Rahmen der diesjährigen Jahrestagung in Bonn erwartet. Der erste Tagungstag (17.09.) und der Vormittag des Folgetages stehen neben der Präsidiums-, Gesamtvorstandssitzung und der Mitgliederversammlung ganz im Zeichen der Fachverbands-, Ausschuss- und Gremiensitzungen.

Mit der Begrüßungs- und Eröffnungsrede durch den bvse-Präsidenten Bernhard Reiling beginnt dann am Mittwochnachmittag, 18. September, ab 14:45 Uhr, der öffentliche Tagungsteil. Als diesjährige Gastredner haben der CDU/CSU-Bundestagsfaktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus sowie der Leiter der Unterabteilung WR II Ressourcenschutz und Kreislaufwirtschaft vom Bundesumweltministerium, Dr. Christoph Epping, ihre Teilnahme zugesagt. Klimapolitische Herausforderungen und BMU-Initiativen für mehr Kreislaufwirtschaft haben die Keynotespeaker in ihren Themen-Rucksack gepackt – und sprechen damit aktuelle Aufgaben an, die die Branche direkt betreffen.

Ab 19:00 Uhr beginnt dann der musikalisch begleitete Festabend. „Die Teilnehmer dürfen sich auf ein Stimmungsfeuerwerk mit der Big Band „Sound Express“ und ein weiteres Highlight freuen, das an dieser Stelle aber noch nicht verraten wird!“, macht bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock neugierig auf das bevorstehende abendliche Festevent.

Das Tagungsprogramm und die Anmeldeunterlagen sind online auf der bvse-Tagungsseite zu finden.

Quelle: bvse