Mit digital optimierten Prozessen in eine nachhaltigere Zukunft

Am 09. und 10. Oktober 2024 öffnet die Messe Dortmund für den gemeinsamen Auftritt der Fachmessen Recycling-Technik & Solids Dortmund ihre Tore. Die übergreifenden Key-Themen des diesjährigen Fachmesse-Duos für die Prozess- und Recycling-Industrie − Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Prozessautomatisierung − greifen nahtlos ineinander. Fundierte Expertenvorträge und ausgewählte Themenrouten informieren das Fachpublikum über aktuelle Trends und Lösungen.

Zudem warten im Herbst drei Neuerungen auf das Publikum. Mit dem zusätzlichen Ausstellungsbereich der Prozessautomatisierung setzt der Veranstalter Easyfairs auf ein weiteres, für die Sparten bedeutendes Topthema. Daneben lädt erstmals der Hackathon „Bulk Masters“ zur Mitarbeit ein und schafft Raum für die Entwicklung innovativer Lösungen. „Food goes Powder“ und „Young Professionales“ sind die Themenschwerpunkte dieser parallelen Veranstaltung. Darüber hinaus gibt es dieses Jahr eine neue Start-Up Area in Halle 8. Damit unterstützt der Veranstalter auch Existenzgründer bei ihrem Erstauftritt als Aussteller mit maßgeschneiderten und bezugsfertigen Messeständen, speziellen Konditionen und einem attraktiven Marketingpaket.

Kreislaufwirtschaft wird ein Muss

„Vor dem Hintergrund zunehmender Rohstoffknappheit, stärkerer Umweltbelastung und steigender Energiekosten bleibt der Druck auf die Industrie hoch. Der Ruf nach nachhaltigen, stärker kreislauforientierten und energieeffizienten Produkten wird lauter und die Firmen sind gefordert, schnell die Grundlagen dafür zu schaffen“, betont Anna Lena Sandmann, Messeleitung Recycling-Technik & Solids Dortmund vom Veranstalter Easyfairs Deutschland GmbH. „Entscheider suchen nach neuen Möglichkeiten. Ein Messebesuch und der direkte Dialog mit den Ausstellern ist sicher einer der effektivsten Wege, um seinen Informationsbedarf zu decken.“

Auf der Recycling-Technik Dortmund zeigen Unternehmen Technologien und Lösungen für die Wiederaufbereitung und die umweltgerechte Entsorgung von Abfallprodukten – von bewährten Lösungen bis hin zu neuesten Technologien, ob Abbruch- und Baustoffrecycling, Abfall und Reststoffe, Biomasse, Glas, Holz, Kunststoffe, Materialumschlag, Papier, Schrott oder Metall.

Auf der parallel stattfindenden Solids Dortmund, Fachmesse für Granulat-, Pulver- und Schüttguttechnologien, dreht sich alles um die Welt der Prozess- und Verfahrenstechnik. Aussteller präsentieren die gesamte Wertschöpfungskette der mechanischen Verfahrenstechnik für fein- bis grobkörnige Materialien.

In vier Hallen stellen Unternehmen, Dienstleister und Forschungseinrichtungen ihre Innovationen und verfahrenstechnischen Lösungen für eine konsequente und nachhaltige Kreislaufwirtschaft vor. Mit dabei sind unter anderem Coperion GmbH, Doppstadt Umwelttechnik GmbH, Eggersmann Gruppe GmbH & Co. KG, Eldan Recycling A/S, Fagus-GreCon Greten GmbH, Haas Holzzerkleinerungs- und Fördertechnik GmbH, IFE Aufbereitungstechnik GmbH, Linetechnology GmbH, MTB Manufacturing, Siemens AG, Spaleck GmbH & Co. KG, Untha shredding technology, Vautid GmbH, Westeria GmbH.

Besucher und Aussteller profitieren von den Synergieeffekten der zwei parallel stattfindenden Fachmessen. Der gemeinsame Nenner: der Umgang mit Granulaten, Pulvern und Schüttgütern. Auf dem Fachmesse-Duo präsentieren nationale und internationale Aussteller Lösungen für die effiziente, nachhaltige Verarbeitung und Aufbereitung von fein bis grobkörnige Materialien, die in der Prozess- und Recycling-Industrie vorkommen.

Vorträge am Puls der Zeit

Über die Ausstellung hinaus bieten die zwei Technologiemessen Fachbesuchern auch dieses Jahr wieder ein hochkarätig besetztes Rahmenprogramm. In zahlreichen Fachvorträgen beleuchten Experten aus Industrie und Forschung aktuelle Themen der Branchen. Partner wie die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, die Bergische Universität Wuppertal, die Technische Universität Dortmund, Fraunhofer IML im Rahmen des Projekts Mittelstand-Digital Zentrum Ruhr-OWL, RWTH Aachen University, der WFZruhr e.V. und viele mehr sorgen für einen umfassenden Informationstransfer auf wissenschaftlicher Ebene.

Am Vormittag des ersten Messetages, Mittwoch, 09. Oktober 2024, stellt zum Beispiel der Kompetenzpartner Dr. Dirk Textor, Rohstoffmanager bei der Graf Holding GmbH, in seinem Vortragspanel die Frage: „Jeder für sich oder alle gemeinsam − Rezyklateinsatzquoten in verschiedenen Wirtschaftszweigen“.

Zudem wird im Rahmen des Projekts Mittelstand-Digital Zentrum Ruhr-OWL das Thema „Anfällige Lieferketten, Nachhaltigkeit & Fachkräftemangel − worauf es in Unternehmen in Zukunft ankommt“ behandelt. Senior Scientist Dr. Markus Witthaut und Transformationsexpertin Nazanin Budeus vom Fraunhofer IML werden dieses Thema präsentieren.

Am Nachmittag des ersten Messetages beschäftigt sich dann Thomas Fischer, Referent Kreislaufwirtschaft und Marktentwicklung, bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe

und Entsorgung e.V und Geschäftsführer Quba GmbH, in seinem Vortragspanel mit dem Thema 15 Monate Mantelverordnung: „Über RC-Baustoffe, Aschen und Schlacken, reden viele, aber wir machen!“

Darüber hinaus wird am zweiten Messetag, Donnerstag, 10. Oktober 2024, unter anderem Dr. Mohammad Chehadé, Geschäftsführer Center for Circular Economy (CCE), RWTH Aachen University, die Zuhörer an den Fortschritten beim Textil-Recycling teilhaben lassen. Für alle, die den Nervenkitzel suchen, sind die Explosions-Vorführungen auf dem Freigelände der Messe Dortmund der Rembe GmbH Safety + Control genau das Richtige.

Neuer Ausstellungsbereich Prozessautomatisierung

Mit dem neuen Ausstellungsbereich der Prozessautomatisierung beim Herbsttermin der Fachmessen Recycling-Technik & Solids Dortmund am 9. und 10. Oktober 2024 trifft der Veranstalter Easyfairs Deutschland GmbH erneut den aktuellen Bedarf der Branchen. Denn die Ansprüche an die Prozess- und Recyclingindustrie steigen und Firmenentscheider suchen nach Wegen, Betriebsabläufe zu modernisieren, um sich weiterhin zukunftsfähig aufzustellen.

Auch Walter Foltin, Geschäftsführer des Ausstellers MaintMaster Systems GmbH, begrüßt den zusätzlichen Schwerpunkt der Fachmessen. „Die Solids & Recycling-Technik bieten uns als Softwareanbieter die perfekte Plattform, um Unternehmen zu erreichen, die ihre Instandhaltung effizienter gestalten und so ihre Produktionsprozesse optimieren wollen“, begründet er die Entscheidung, im Oktober mitzuwirken.

Neben MaintMaster haben sich bereits weitere Anbieter von Automatisierungslösungen einen Platz auf dem Branchentreff gesichert. Darunter die österreichische ESA Elektronische Steuerungs- und Automatisierungs GmbH, Siemens AG, die bayerische Taurus Prozesstechnologien 4.0 GmbH und die Zeppelin Systems GmbH aus dem Bodenseekreis.

Neues Format: Bulk Masters − der Hackathon für eine innovative Prozess- und Recyclingindustrie

Zusätzlich zum neuen Ausstellungsbereich feiert ein frisches Format Premiere auf dem Fachmesse-Duo in Dortmund. Parallel zur Hauptmesse findet im Oktober erstmals der Hackathon „Bulk Masters“ statt. Der Hackathon ist ein Event, auf dem interdisziplinäre Talente aus unterschiedlichen Bereichen zusammentreffen, um innovative und mitunter ungewöhnliche Lösungen für reale und relevante Probleme aus der Industrie zu entwickeln. Ursprünglich wurden Hackathons vor allem von Technologieunternehmen und Startups organisiert, um neue Software oder Anwendungen zu entwickeln, aber mittlerweile finden sie in vielen anderen Branchen Anwendung, einschließlich der Recycling-Technik, um neue Ideen und Lösungen zu fördern.

Die diesjährigen Challenges werden zu den Themen „Food goes Powder“ und „Young Professionals“ eingereicht. Deutschland als einer der größten Lebensmittelexporteure Europas steht vor neuen Herausforderungen und Chancen, während die Life Science-Industrie ein anhaltend starkes Wachstum erlebt und kontinuierliche Investitionen erfordert. Instant-Zubereitung und längere Haltbarkeit sind nur einige der vielen Vorteile, die Lebensmittelpulver bieten. Food goes powder birgt ein großes Potenzial, da die Pulverisierung von Lebensmitteln immer wichtiger wird, zum Beispiel im Herstellungsverfahren von veganen Produkten, Proteinen oder Aromen. Viele Hersteller stehen vor der Herausforderung, Pulver so zu zerkleinern, dass es wasserlöslich wird.

Das Thema „Young Professionals“ betrifft aktuell die gesamte Prozess- und Recycling-Industrie. Wie wird ein Unternehmen für Young Professionals attraktiver? Denn im Vergleich zu Branchen wie Tech oder Unterhaltung erscheinen diese Sektoren jungen Talenten oft als traditionell und weniger innovativ. Nicht zuletzt steht uns ein Generationswechsel bevor. Umso wichtiger wird es, junge Fachkräfte jetzt für sich zu gewinnen und ihren Innovationsgeist mit dem wertvollen Fachwissen der „alten Hasen“ zu verbinden.

Als Challenge-Geber hat man die einzigartige Möglichkeit, aktuelle Herausforderungen und Problemstellungen einem Pool von talentierten Studierenden, Entwicklern, Ingenieuren und Innovatoren vorzustellen. Die Teilnehmenden werden in interdisziplinären Teams mit frischen Perspektiven und innovativen Ansätzen Lösungen entwickeln, die die Unternehmen selbst vielleicht noch nicht einmal in Betracht gezogen haben. Am zweiten Messetag werden die Lösungen dem breiten Publikum des Fachmesse-Duos präsentiert und durch eine unabhängige Jury gekürt. Zukunftsorientierte Unternehmen dürfen also die Gelegenheit nutzen und über den Hackathon „Bulk Masters“ innovative Lösungsansätze erzielen.

Neue Start-up Area in Halle 8

Die neue Start-Up Area in Halle 8 bietet den Messeneulingen der Recycling-Technik & Solids Dortmund nun genügend Raum, ihre innovativen Ideen zu attraktiven Teilnahmepreisen zu präsentieren und zukünftige Partner zu finden. Der Veranstalter unterstützt somit Existenzgründer bei ihrem Erstauftritt als Aussteller mit maßgeschneiderten und bezugsfertigen Messeständen, speziellen Konditionen und einem attraktiven Marketingpaket. Mit dabei sind bereits unter anderem Silbloxx, Lynatox GmbH, Xortion Engineering GmbH.

Seien auch Sie dabei und buchen Sie jetzt Ihren Stand auf der Recycling-Technik & Solids Dortmund 2024! Kontakt für Aussteller: Tel. +49 (0) 89 127 165 139, recycling-technik@easyfairs.com

Messe-Treffpunkt «Recycling-Technik & Solids Dortmund»

Termin: Mittwoch und Donnerstag, 09. und 10. Oktober 2024

Ort: Messe Dortmund, Hallen 5, 6, 7 und 8, Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund

Öffnungszeiten: Mittwoch 9:00 – 17:00 Uhr, Donnerstag 9:00 – 16:00 Uhr

Veranstalter: Easyfairs Deutschland GmbH, Balanstr. 73, Haus 8, 81541 München

Messewebseite: www.solids-recycling-technik.de

Quelle: Easyfairs Deutschland GmbH