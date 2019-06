Fachkräftemangel bewältigen – Gutes Personalmanagement führt zum Ziel

Die Unternehmen der Wasserwirtschaft stehen vor großen Herausforderungen. Wenige Berufseinsteiger stehen vielen Erwerbstätigen gegenüber, die altersbedingt die Unternehmen verlassen. Dies begünstigt den Fachkräftemangel.

Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) bietet Entscheidern und Personalfachkräften der Branche am 19. September 2019 in Essen die Möglichkeit, sich mit der Lösung des Problems auseinanderzusetzen. Der Workshop „Wege aus dem Fachkräftemangel – Gutes Personalmanagement in der (Ab-)Wasserwirtschaft“ erklärt das Problem und bietet Handlungsoptionen zu seiner Bewältigung. Fragen des Personalmarketings und der Aus- und Weiterbildung in den Betrieben werden erörtert. Die Rolle von Unternehmens- und Führungskultur und soziale Einflussfaktoren werden ebenfalls angesprochen.

Am Ende der Veranstaltung sollen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Ideen für ihre individuelle Strategie erarbeitet haben, um dem Fachkräftemangel im eigenen Unternehmen zu begegnen.

Kontakt: Christina Holz, Telefon: 02242 872-229, E-Mail: holz@dwa.de oder: Link

Quelle: DWA