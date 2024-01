Umfrage zum Fachkräftemangel in der Metallrecyclingindustrie

Jendrek & Partner erheben zusammen mit der BDSV erstmals belastbare Daten für die Metallrecyclingindustrie.

Der Fachkräftemangel ist eine der größten Herausforderungen für die Unternehmen der Kreislaufwirtschaft. Auch die Metallrecyclingindustrie hat Probleme, geeignetes Personal zu finden. Bisher gibt es kaum belastbare Informationen, wie groß die Personalnot in den Unternehmen tatsächlich ist.

Das Personalberatungsunternehmen Jendrek & Partner will das in Kooperation mit der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen (BDSV) ändern: Im Rahmen einer groß angelegten, bundesweiten Umfrage können Unternehmen der Metallrecyclingindustrie erstmals Auskunft über ihre Personalsituation geben – selbstverständlich anonym und unter strengen Datenschutzregeln.

„Wir wollen nicht nur wissen, wo der Schuh am stärksten drückt“, sagt Ingo Jendrek, Personalberater und Inhaber von Jendrek & Partner. „Warum sind manche Unternehmen der Metallrecyclingindustrie im Recruiting erfolgreicher als andere? Welche Faktoren sind dafür ausschlaggebend? Solche verallgemeinerbaren Erkenntnisse zu gewinnen, ist das vorrangige Ziel der Umfrage“, so Jendrek weiter. Die Ergebnisse der Umfrage wollen Jendrek & Partner und die BDSV in der Fachpresse, in sozialen Netzwerken wie LinkedIn sowie auf den Webseiten der Partner veröffentlichen.

„Die Erkenntnisse werden somit der gesamten Branche zur Verfügung gestellt“, sagt BDSV-Geschäftsführer Guido Lipinski. „Wir bitten daher alle kleinen, mittleren und großen Unternehmen der Metallrecyclingbranche – ob BDSV-Mitglied oder nicht – an der Umfrage teilzunehmen.“ Denn um so mehr Marktteilnehmer sich beteiligten, um so größer sei die Evidenz der gewonnenen Erkenntnisse.

Hier können Sie an der Umfrage teilnehmen: https://easy-feedback.de/bdsv-umfrage/1707809/9Zw6A7

Quelle: Jendrek & Partner und BDSV