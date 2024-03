GRF und BDSV fördern Jungunternehmer und Ausbildung im (Stahl-)Recyclingsektor

In Anlehnung an die 28. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 28) in Dubai richten die Global Recycling Foundation (GRF) und die Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen e.V. (BDSV) am Weltrecyclingtag 2024 ihr Augenmerk auf Jungunternehmertum und Ausbildung im (Stahl-)Recyclingsektor. Dies geschieht im Rahmen der Suche nach den Innovatoren von morgen, die dazu beitragen, Abfall, Umweltverschmutzung und Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und gleichzeitig (Stahl-)Recycling und Beschäftigung zu fördern.

In diesem Jahr hat die GRF anlässlich des Weltrecyclingtags am 18. März 2024 zur Nominierung für den Recycling Heroes Award 2024 aufgerufen, mit dem Jungunternehmer, Einzelpersonen, Geschäftsführer, Einzelhändler, multinationale Unternehmen sowie Städte und Gemeinden ausgezeichnet werden, die sich weiterhin aktiv für Recycling einsetzen. Ziel ist es, die Klimaziele für 2050 zu erreichen. Ranjit Baxi, Gründungspräsident der Global Recycling Foundation, betonte die Bedeutung junger Unternehmer bei der Bewältigung globaler Herausforderungen und unterstrich deren enormen Einfluss auf die Volkswirtschaften weltweit.

Fachkräftemangel in der Stahlrecyclingbranche: BDSV startet Ausbildungsinitiative

Gleichzeitig kämpft die Stahlrecyclingbranche in Deutschland mit einem drängenden Problem: dem Fachkräftemangel. Dieser macht auch vor der Berufsausbildung nicht halt. Um dem Fachkräftemangel nachhaltig zu begegnen, hat die BDSV die Ausbildungsinitiative ins Leben gerufen. Im Rahmen der Initiative wurde eine umfassende Befragung der Mitgliedsunternehmen durchgeführt, um ein genaues Bild der Ausbildungssituation in der Stahlrecyclingbranche zu erhalten. Die hohe Beteiligung und die Qualität der Antworten bestätigen die Relevanz des Themas Ausbildung für die Branche.

Die Initiative „Schrott ist Deine Zukunft“, die in Zusammenarbeit mit der Agentur „Montagmorgens“ entwickelt wurde, hat bereits am 30. Januar 2024 den BDSV Azubi-Marktplatz [www.zukunftschrott.de] gestartet. Die Plattform bietet interessierten Nachwuchskräften die Möglichkeit, über digitale Blitzbewerbungen unkompliziert mit Ausbildungsbetrieben der Stahlrecyclingbranche in Kontakt zu treten. Um die Reichweite der Plattform zu erhöhen, ruft die Initiative alle Unternehmen der Stahlrecyclingbranche zur Unterstützung auf. Die Unternehmen werden ermutigt, ihre aktuellen Auszubildenden in die Rekrutierung einzubeziehen und die Initiative aktiv zu verbreiten. Dies kann beispielsweise durch eine „Azubis werben Azubis“-Kampagne oder durch die Nutzung von Social Media geschehen.

BDSV Ausbildungsinitiative mit beachtlichen Erfolgen

Die BDSV-Ausbildungsinitiative kann bereits beachtliche Erfolge vorweisen: 24 Unternehmen haben sich in der Datenbank registriert und aktuell sind 113 Ausbildungsplätze zu besetzen. Es ist wichtig zu erkennen, dass nicht nur junge, innovative UnternehmerInnen, sondern auch junge Auszubildende die Zukunft des (Stahl-)Recyclings sind. Ihre Ausbildung und ihr Engagement tragen wesentlich dazu bei, die Recyclingbranche zu stärken und nachhaltige Praktiken zu fördern.

Quelle: BDSV