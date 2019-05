IKB: Der physische Kupfer-Bedarf profitiert weiter von Investitionen

Im Januar 2019 blieb die globale Kupferminenproduktion stabil, die Raffinadeproduktion legte dagegen um drei Prozent zu. Da jedoch der Verbrauch auch um drei Prozent wuchs, war der Markt insgesamt balanciert.

Das berichtet die IKB Deutsche Industriebank in ihrer neuesten Rohstoffpreis-Information. Allerdings könnte der Kupfermarkt im Gesamtjahr mit einem kleinen Defizit abschließen, obwohl die Produktion auf rund 25 Millionen Tonnen anziehen dürfte. Die Lagerbestände an den Metallbörsen zogen bis Ende April an. Der physische Bedarf profitiert weiter von Investitionen in Erneuerbare Energie, der ITK-Branche und dem Automobilsektor.

Tendenz: Bei aktuell knapper Versorgung bewegt sich der Kupferpreis um die Marke von 6.500 US-Dollar pro Tonne in einem Band von 600 US-Dollar.

Quelle: IKB Deutsche Industriebank AG