Starlinger liefert weitere PET-Recyclinganlagen an CarbonLITE

Starlinger recycling technology wird Ende des Jahres PET-Recyclinganlagen mit einer Gesamtkapazität von 5,4 Tonnen pro Stunde an die neue Niederlassung von CarbonLITE in Pennsylvania liefern. CarbonLITE ist ein bedeutender Hersteller von lebensmitteltauglichem rPET, der bereits Starlinger-Recyclinganlagen an seinen Standorten in Riverside und Dallas betreibt.

Der Betrieb am Standort in Pennsylvania wird mit recoStar PET- Anlagen ausgestattet, die gewaschene und sortierte Flakes zu lebensmitteltauglichem rPET-Granulat verarbeiten. Die Anlagen, die gemeinsam einen Durchsatz von 5,4 Tonnen pro Stunde erreichen, decken die komplette Bandbreite an PET-Materialströmen ab: von klaren und farbigen PET-Flakes bis hin zum Recycling von PET-Feinabrieb (kleine Partikel, die als Nebenprodukt beim Waschen und Zerkleinern anfallen).

Das Vertrauen erarbeitet

Nach der Lieferung von PET-Recyclinganlagen an die Standorte in Riverside, Kalifornien und Dallas, Texas ist dies die dritte Zusammenarbeit von Starlinger und CarbonLITE. „Mit den ersten beiden Installationen in Kalifornien und Texas haben wir uns das Vertrauen von CarbonLITE in unsere Technologie erarbeitet“, sagt Paul Niedl, kommerzieller Leiter von Starlinger recycling technology.

Das neue Werk wird nach Erreichen der vollen Produktion Anfang 2020 über eine Jahreskapazität von mehr als zwei Milliarden Post-Consumer-Flaschen verfügen; mit der Eröffnung des Standorts in Pennsylvania steigt die Gesamtzahl der von CarbonLITE recycelten Flaschen auf sechs Milliarden pro Jahr. Die Hauptabnehmer des Regranulats sind bedeutende Getränkehersteller, die sich Recyclingmaterial in unmittelbarer Nähe ihrer regionalen Abfüllanlagen sichern möchten. Die Verfügbarkeit von rPET aus lokalen Quellen erlaubt es Markeninhabern, verstärkt recyceltes Material zu verwenden und so den CO2-Fußabdruck ihrer Getränkeflaschen zu reduzieren.

Quelle: Starlinger recycling technology