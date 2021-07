Hüffermann baut neue Mietflotte mit Liebherr-Turmdrehkranen auf

Die Hüffermann Krandienst GmbH kauft 70 Liebherr-Turmdrehkrane auf einmal, um damit eine neue Mietflotte aufzubauen. Die symbolische Übergabe fand kürzlich im Rahmen eines Werksbesuchs im Liebherr-Werk Biberach statt.

Die ersten Krane sind bereits beim Hüffermann Krandienst im Einsatz. Bis Ende dieses Jahres sollen insgesamt 70 neue Liebherr-Turmdrehkrane ihre Arbeit aufnehmen. Ein weiterer Großauftrag für Liebherr-Turmdrehkrane wurde für 2022 in Aussicht gestellt. Daniel Janssen, der Geschäftsführer der Hüffermann Krandienst GmbH, hat bereits gute Erfahrungen mit Liebherr-Turmdrehkranen gemacht: „Wir waren immer sehr zufrieden und wissen schon jetzt, dass wir die Bestellung auf 250 Geräte aufstocken werden.“

Die Delegation von Hüffermann nutzte den Übergabetermin in Biberach Ende April, um mit Liebherr die bisherigen Lieferungen zu besprechen und die noch ausstehenden zu konkretisieren. Dabei wurde unter anderem vereinbart, dass Liebherr dem Großkunden auch Schulungen für die Neukrane anbietet – unter anderem für die ersten Fibre-Krane mit Faserseil der Hüffermann-Flotte.

Europaweit ist die Hüffermann Gruppe in Wildeshausen mit einem modernen Fuhrpark als Komplettanbieter für Dienstleistungen rund um die Kran- & Schwerlastlogistik bekannt. Neben den neuen Liebherr-Turmdrehkranen finden sich im Fuhrpark der Maschinenvermietung auch Mobilbaukrane sowie Mobil- und Raupenkrane aus dem Hause Liebherr. Die Hüffermann Gruppe bietet außerdem auch Ladekrane, Lkw-Arbeitsbühnen, Schwerlastmontagen, Verkehrstechnik und Glasmontagen an. Als Krandienstleister gehören auch der Autodienst West in Frankfurt sowie die Eisele AG – Crane & Engineering Group – in Maintal zur Unternehmensgruppe, weiterhin eine Spedition für Schwerlast- und Spezialtransporte.

Quelle: Liebherr-International Deutschland GmbH