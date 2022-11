Für Fahrradreifen: Pyrum liefert recycelten Industrieruß an Schwalbe

Die Pyrum Innovations AG gibt die erste Lieferung von recyceltem Industrieruß (rCB) an die Ralf Bohle GmbH mit ihrer Marke Schwalbe bekannt. Das rCB stammt aus alten Fahrradreifen, die Schwalbe mit seinem „Schwalbe Recycling System“ deutschlandweit bei Fachhändlern einsammelt.

Im Anschluss übernimmt Pyrum mit seinem Pyrolyse-Werk in Dillingen die mechanische Aufbereitung sowie das pyrolytische Recycling der Altreifen. Damit beginnt Schwalbe nun mit der Produktion des ersten Fahrradreifens, der komplett auf rCB zurückgreift. Der Reifen soll im Juni 2023 auf der weltweit größten Fahrradmesse Eurobike in Frankfurt vorgestellt werden und wird anschließend im Handel erhältlich sein.

Die Lieferung des rCB an Schwalbe erfolgte im Rahmen der Inbetriebnahme der Pelletieranlage am Stammwerk in Dillingen. Der Pelletierer erhöht die Transportfähigkeit des rCB und erleichtert so die Weiterverarbeitung des Rohstoffs. Dadurch kann die rCB-Liefermenge deutlich erhöht werden. Darüber hinaus werden die Produktionslinien 2 und 3 des Standorts voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 ihre Arbeit aufnehmen und die Verarbeitungskapazität von Altreifen – darunter auch von gebrauchten Fahrradreifen – signifikant steigern. Die behördliche Betriebserlaubnis für die Erweiterung liegt bereits vor.

Bereits im Juli 2022 hatten Pyrum und die Ralf Bohle GmbH auf der diesjährigen Eurobike-Messe das „Schwalbe Recycling System“ für gebrauchte Fahrradreifen vorgestellt. Das System ermöglicht die ganzheitliche Wiederverwertung von Gebrauchtreifen aller Marken. Dafür hat Schwalbe ein Rückholnetzwerk etabliert, sodass bei allen teilnehmenden Fachhändlern gebrauchte Fahrradreifen abgegeben werden können, die Schwalbe anschließend einsammelt und an Pyrum liefert.

Weitere Informationen inklusive Erklär-Video und Grafik zum technischen Prozess des „Schwalbe Recycling Systems“ sind hier zu finden.

Quelle: Pyrum AG