Arjes, Zemmler, Rockster und EuRec – Gemeinsam zur bauma 2025

Vier führende Marken der Recyclingbranche auf einem Gemeinschaftstand vereint.

Die bauma 2025, die weltweit größte Fachmesse für Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinen, öffnet vom 7. bis 13. April in München ihre Tore und versammelt erneut die führenden Unternehmen der Branche.

In diesem Jahr präsentieren sich die Arjes GmbH, Zemmler Siebanlagen GmbH, Rockster Austria International GmbH und EuRec Environmental Technology GmbH gemeinsam auf dem Freigelände Süd der Messe München (FS. 1212/2). Die Besucher erwartet ein beeindruckendes Portfolio leistungsstarker Maschinen zur nachhaltigen und effizienten Aufbereitung von Bau- und Abbruchabfällen.

Arjes Compaktor 300

Der Compaktor 300 ist kein unbeschriebenes Blatt auf dem globalen Recyclingmarkt. Vor allem Entsorger der Bau- und Abbruchbranche schätzen Arjes für seinen flexiblen und kompakten Zweiwellenzerkleinerer mit circa 15 Tonnen Gesamtgewicht. Seine Vielseitigkeit zeigt sich in der Verarbeitung unterschiedlichster Materialien: von Bauschutt und Betonbruch über Holz und Gewerbeabfälle bis hin zu Gummi, Altreifen und sogar Aluminium.

Die Verarbeitungskapazität variiert je nach Material und reicht von 5 – 15 t/h für Gewerbeabfälle bis zu beeindruckenden 80 – 100 t/h für Bau- und Abbruchabfälle. Zu den technischen Highlights gehören neben Kettenlaufwerk und Hakenliftfunktion das Arjes-Schnellwechselsystem für die Zerkleinerungswellen sowie die Möglichkeit, je nach Materialanforderung unterschiedliche Wellentypen einzusetzen. Weitere technische Optimierungen wurden in den vergangenen Monaten von Arjes vorgenommen und können vor Ort begutachtet werden.

Zemmler MS 3200

Die Zemmler MS 3200 Doppeltrommel-Siebanlage mit einer Siebleistung von bis zu 60 m³/h, einer Siebtrommellänge von 3200 mm und einer Siebfläche von 18 m² wurde für Kleinbetriebe, Kommunen sowie den Garten- und Landschaftsbau entwickelt.

Dank auswechselbarer Drahtsiebbeläge (2–80 mm) und der Möglichkeit, die Anlage in Minuten von einer Zwei- auf eine Drei-Fraktionen-Anlage umzurüsten, steht die MS 3200 für maximale Flexibilität. Der elektrische Antrieb sorgt für einen energieeffizienten Betrieb, während der optionale Diesel-Antrieb zusätzliche Vielseitigkeit ermöglicht. Mit einer Ladehöhe von 2500 mm lässt sie sich mühelos mit Baggern und Radladern befüllen, während das 2-Achs-Zentralanhänger-Fahrwerk (80 km/h, StVZO-konform) für hohe Mobilität sorgt. Die kompakte MS 3200 bietet höchsten Komfort für individuelle Anforderungen durch zahlreiche Optionen wie verlängerte Bänder, ein optionales Grobfraktionsband oder eine Hardox-Verschleißschutzausstattung bei großer Einsatzvielfalt.

Rockster R 1000

Der raupenmobile Prallbrecher Rockster R1000 kombiniert hohe Qualität, saubere Endkornprodukte und Vielseitigkeit in der Aufbereitung von Bauschutt, Asphalt, Beton und Naturstein. Die Maschine ist mit einem leistungsstarken Kreisschwingsieb, einem doppelfunktionalen Rückführ- oder Haldenband sowie einem hydraulisch höhenverstellbaren Magnetabscheider ausgestattet.

Ein eingebauter Windsichter trennt leichte Materialien wie Papier, Holz oder Kunststoff ab, wodurch ein sauberes und hochwertiges kubisches Endprodukt entsteht. Der 340PS CAT-Stage V 9.3 Motor und das hydrostatische Antriebssystem sorgen für hohe und konstante Leistung. Besonders benutzerfreundlich ist die Zentralmaschinensteuerung mit automatischer Überwachung und einem intuitiven Farbdisplay, das Schnellstartfunktionen und Voreinstellungen bietet. Darüber hinaus ermöglicht die großzügige Gestaltung der Motorraumzugänge eine einfache und schnelle Wartung.

EuRec Ferro 950

Die durch das Team von Arjes reaktivierte Marke EuRec stellt auf der bauma 2025 erstmals ihren neuesten und zugleich kraftvollsten Zweiwellenzerkleinerer Ferro 950 als Marktpremiere vor. Mit einem Gesamtgewicht von circa 50 Tonnen überzeugt die Maschine durch ihre besonders robuste Bauweise und das kraftvolle Zerkleinerungssystem, das für eine effiziente Verarbeitung besonders widerstandsfähiger Materialien wie Betonbruch und Betonbahnschwellen mit Bewehrungsstahl sowie Altfahrzeugen und Metallschrott sorgt.

Angetrieben wird der Ferro 950 von einem John Deere JD 18 Motor mit 908 PS, der die strengen Emissionsvorschriften der Abgasstufe V ohne den Einsatz von AdBlue erfüllt – was einen reduzierten Wartungsaufwand und Kosteneinsparungen mit sich bringt. Ein zusätzlich verbauter Trommelmagnet sorgt für die gezielte Trennung von eisenhaltigem und nichteisenhaltigem Material nach dem Zerkleinerungsprozess. Trotz seiner imposanten Größe bleibt er dank des serienmäßigen Kettenfahrwerks beweglich und auf jedem Gelände einsetzbar.

Ergreifen Sie die Gelegenheit, unsere Experten von ARJES, Zemmler, Rockster und EuRec am Gemeinschaftsstand FS. 1212/2 persönlich kennenzulernen! Tauchen Sie ein in die neuesten Branchentrends und erhalten Sie exklusive Einblicke in unsere leistungsstarken Maschinen und Anlagen. Erleben Sie alle vier vorgestellten Produkthighlights hautnah auf dem Freigelände Süd der Messe München und entdecken Sie, wie gebündelte Technologien starker Markenhersteller die Zukunft der Baustoffaufbereitung vorantreiben. Wir freuen uns auf eine spannende und inspirierende Messewoche zur bauma 2025.

Quelle: Arjes GmbH