Klebstoffinnovation: Henkel erhält FINAT Sustainability Award 2024

Henkel Adhesive Technologies ist mit dem FINAT Sustainability Award 2024 in der Kategorie „Optimisation of recycling“ ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand im Rahmen des Sustainable Packaging Summit in Amsterdam statt.

Mit dieser Anerkennung würdigt FINAT, die internationale Assoziation der europäischen Labelindustrie, Henkels innovative Entwicklung eines nachhaltigen, abwaschbaren Haftklebstoffs, der den Recyclingprozess von PET-Flaschen optimiert.

Der FINAT Sustainability Award zeichnet seit Jahren herausragende Nachhaltigkeitsinitiativen in der Etikettenindustrie aus. Für die Ausgabe 2024 wurden 28 Beiträge aus verschiedenen Bereichen eingereicht, die von innovativen Klebstoffen bis hin zu neuen Recyclingmethoden reichten. Das in der Kategorie „Optimisation of recycling“ ausgezeichnete Produkt von Henkel, Aquence PS 3017 RE, ist ein wasserbasierter Acrylat-Haftklebstoff, der speziell für olefinische Folienetiketten auf PET-Flaschen entwickelt wurde. Die Jury des FINAT-Nachhaltigkeitspreises hob Vorteile wie die niedrige Waschtemperatur für einige ausgewählte Etikettendesigns hervor, die als willkommene Ergänzung auf dem Markt angesehen wird und sich positiv auf den Energieverbrauch auswirkt. Weitere positive Aspekte sind, dass das Material auf PET-Schalen verwendet werden kann und dass es einen ausgezeichneten, nicht ausbleichenden Effekt für klare Etiketten bietet.

Im Vergleich zu herkömmlichen Klebstoffen bietet Aquence PS 3017 RE bereits bei niedrigen Temperaturen von 65 °C eine hervorragende Abwaschbarkeit, was den Energiebedarf im Recyclingprozess deutlich reduziert. Gleichzeitig sichert es die Reinheit und den Wert des recycelten PET-Materials. Die Recyclingfähigkeit von Aquence PS 3017 RE wurde vom cyclos-HTP-Institut zertifiziert. Die Lösung erfüllt nicht nur die Anforderungen der europäischen Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR), sondern bietet auch eine Antwort auf die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Etikettenlösungen.

Nach der erfolgreichen Markteinführung auf der Labelexpo 2023 hat Aquence PS 3017 RE bereits großes Interesse bei Etikettenherstellern und Markeninhabern geweckt. Die Lösung wurde auch auf Hochgeschwindigkeits-Etikettieranlagen von Henkel Consumer Brands mit bis zu 300 Etiketten pro Minute getestet und für bekannte Reinigungsmittelmarken qualifiziert. „Wir planen, die Zusammenarbeit mit Etikettenherstellern weiter auszubauen, um den Einsatz des Klebstoffs in weiteren Anwendungen mit PO-Etiketten auf PET-Flaschen und -Behältern zu fördern. Außerdem wollen wir das Produkt für andere Verpackungslösungen weiter optimieren“, kündigt Elodie Picard, Head of Sustainability Packaging bei Henkel, an.

Quelle: Henkel