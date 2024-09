Recycling für Schulen und Kitas – Ein Natur- und Umweltschutzprojekt der Save Nature Group und Arjes GmbH

„Als regionales Maschinenbauunternehmen für Recyclingtechnik sind wir von der Arjes GmbH stolz darauf, gemeinsam mit der Save Nature Group ein besonderes Bildungsprojekt für Schulen und Kindergärten im Wartburgkreis zu unterstützen.“

„Unser Wunsch ist es, den Kindern das wichtige Thema Recycling auf anschauliche, praxisnahe und vor allem erlebbare Weise zu vermitteln und damit einen positiven Beitrag für die Zukunft unserer Region zu leisten“, erklärt das Unternehmen.

Seit Beginn des Schuljahres 2024 ist das „Kunststoff-Recyclingmobil“ der Save Nature Group an zahlreichen Schulen und Kindergärten im Wartburgkreis unterwegs. Das mobile Klassenzimmer bringt das Thema Recycling direkt zu den Kindern und macht aus der Theorie ein echtes Mitmach-Erlebnis.

Mit einem Fahrradschredder wird der zuvor gesammelte Plastikmüll von den Kindern eigenhändig zerkleinert, eingeschmolzen und zu einzigartigen Linealen gepresst, die jedes Kind als individuelles Andenken mit nach Hause nehmen kann. So erfahren die Kinder auf spielerische Art und Weise, wie wichtig Recycling für den Schutz unserer Umwelt ist und wie sie selbst aktiv daran mitwirken können.

Das Recycling-Erlebnisprojekt ARJES Save Nature ist für das Unternehmen eine Herzensangelegenheit, „da wir nicht nur Recyclingmaschinen entwickeln, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen möchten. Daher haben wir uns entschlossen, die Save Nature Group mit einer großzügigen Geldspende zu unterstützen, sodass für die teilnehmenden Schulen und Kindergärten keine Kosten entstehen.“

Die Finanzierung dieser Spende ist auf eine besondere Aktion zurückzuführen: „Im Mai 2024 konnten wir auf der Weltleitmesse für Umwelttechnologien IFAT in München anlässlich der Markteinführung unseres neuen Compaktor 300 eine Sonderauktion durchführen. Neben der Produktvorstellung war es unser Ziel, mit der Gewinnmarge aus der Versteigerung ein Natur- und Umweltschutzprojekt in unserer Region zu fördern. Insgesamt kam eine stolze Summe von 40.000 Euro zusammen, wovon nun knapp 30.000 Euro direkt in das Schul- und Kita-Projekt mit der Save Nature Group einfließen.“ Der restliche Betrag ist bereits für ein weiteres Naturschutzprojekt der Arjes GmbH im Frühjahr 2025 vorgesehen.

„Wir von Arjes sind stolz darauf, gemeinsam mit der Save Nature Group das wichtige Thema Recycling für unsere Kinder im Wartburgkreis greifbar und erlebbar zu machen“, erklärt Martin Priewe, Marketingleiter der Arjes GmbH. „Es ist großartig zu sehen, wie begeistert die Kinder und auch die Lehrkräfte das Projekt aufnehmen. Mit insgesamt 18 Projekttagen an verschiedenen Schulen und Kitas erreichen wir viele junge Menschen, die spielerisch lernen, wie wichtig Recycling ist. Wir freuen uns sehr, dass unsere Spende einen so positiven Beitrag leistet.“

Mit dieser Spende möchte Arjes nicht nur das Umweltbewusstsein der Kinder fördern, sondern auch seine Rolle als Unternehmen in der Recyclingtechnik stärken, dass aktiv daran arbeitet, eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten – für die Umwelt, Region und vor allem für die nächste Generation von Recyclinghelden.

Quelle: Arjes GmbH