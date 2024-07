WFZruhr lädt ein zum Jubiläum!

Zum 10. Mal werden Nutzfahrzeuge aller Gewichtsklassen, alternativ und konventionell angetrieben, Kommunaltechnik, Assistenzsysteme, digitale und Sicherheits-Lösungen live und in Farbe auf NRWs größter Freiland-Fachausstellung präsentiert!

Eines der wichtigsten Branchen-Events in diesem Jahr ist der Tag der Entsorgungs-Logistik & Kommunaltechnik am 4. und 5. September in Selm (NRW). Auf dem großflächigen Gelände der F & E Ladungssicherung treffen sich auch in diesem Jahr wieder Entscheider und Fachbesucher zum zweitägigen Fachaustausch.

Der Eventcharakter mit „all inclusive“ für Besucher und das abendliche Get-together mit BBQ und Live-Musik zum 10-jährigen Jubiläum bieten allen Beteiligten Networking „pur“!

„Wir sind sehr stolz, mit Sascha Hähnke einen ausgesprochen kompetenten Vertreter und Verfechter für Alternative Antriebe gewonnen zu haben“, freut sich WFZruhr- Geschäftsführer Dr. Hildebrand von Hundt. „Er moderiert eine Diskussionsrunde mit Vertretern, die über lange Erfahrungen im Einsatz von Wasserstoff-, Batterie-elektrischen und Biogas-angetriebenen Nutzfahrzeugen verfügen.“

Die Themen der Branche und Fachausstellung sind vielfältig: Hierzu zählen neben Nutzfahrzeugen und Alternativen Antrieben vor allem Assistenzsysteme, Kommunaltechnik sowie digitale Anwendungen wie KI-gestützte Tourenplanung, drahtlose Füllstandsmessung, Sensorik, Abbiegeassistenten und Rundumkamerasysteme.

Alle Informationen zum 10. Tag der Entsorgungs-Logistik & Kommunaltechnik über die Aussteller, Anmeldung und Podiumsdiskussion auf der Webseite des WFZruhr: www.wfzruhr.nrw

Quelle: WFZruhr