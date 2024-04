PreZero plant neue Sortieranlage in Dänemark

Geschäftsaktivitäten in Holbæk erweitert.

Der Umweltdienstleister PreZero baut in Kooperation mit dem dänischen Recyclingunternehmen Solum eine neue Sortieranlage für Leichtverpackungen (LVP) in Holbæk. Es ist die erste Sortieranlage für Kunststoffabfälle auf Dänemarks größter Insel Seeland.

Mit einer Kapazität von 100.000 bis 130.000 Tonnen Kunststoffabfällen pro Jahr sollen gut sortierte Wertstoffe für das Recycling bereitgestellt werden. Somit werden weniger Abfälle exportiert oder verbrannt und ein positiver Beitrag zum Recycling von Wertstoffen in Dänemark geleistet. Am 10. April 2024 wurde der Vertrag über den Kauf und die Nutzung des 71.000 Quadratmeter großen Grundstücks für den Bau der Kunststoffsortieranlage unterzeichnet.

Die neue Sortieranlage für Kunststoffabfälle in Holbæk ist ein wichtiger Schritt in eine sauberere Zukunft und zahlt auf das ehrgeizige Ziel Dänemarks und der EU ein, bis 2030 55 Prozent der Kunststoffabfälle zu recyceln. Dank modernster Sortiertechnik kann die Anlage zwischen verschiedenen Kunststoffarten wie PET, HDPE und PP unterscheiden und ein so gutes Sortierergebnis erzielen, dass die Materialien zu fast 100 Prozent recycelt werden können. Die Investition ist daher von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung der Ressourcennutzung in Dänemark, die laut dem Circularity Gap Report nur vier Prozent beträgt und damit niedriger ist als in vielen anderen europäischen Ländern.

„Wir freuen uns sehr, unsere Tätigkeit in Dänemark aufzunehmen und einen weiteren Beitrag zu den Recyclingzielen der EU zu leisten“, sagt Wolf Tiedemann, Vorstandsvorsitzender PreZero International. „Mit Solum als einem der führenden dänischen Recyclingunternehmen und Entwickler für nachhaltige Lösungen für Anlagen, Bau und Energie ergänzen wir uns bei diesem neuen Projekt sehr gut. Und mit Holbæk haben wir auch einen strategisch guten Standort gefunden. Die Gemeinde liegt nicht nur nahe an der Autobahn, was den Transport von Kunststoffabfällen aus Seeland und Fünen erleichtert. Sie wurde auch deshalb ausgewählt, weil es hier eine große Anzahl von kunststoffverarbeitenden Unternehmen gibt. Ein günstiges Umfeld, um Kunststoffabfällen ein neues Leben zu geben“, betont Tiedemann.

Laut Zeitplan soll die circa 15.500 Quadratmeter große Sortieranlage Anfang 2027 in Betrieb genommen werden. Die Planungsphase für den Bau findet 2024/2025 statt, der Baubeginn ist für 2025/2026 vorgesehen.

Als internationaler Umweltdienstleister mit rund 30.000 Mitarbeitern an etwa 480 Standorten in Europa und Nordamerika bündelt PreZero seine Kompetenzen in den Bereichen Beratung, Entsorgung, Sortierung, Aufbereitung und Recycling entlang der Wertschöpfungskette unter einem Dach.

Quelle: PreZero