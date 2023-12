PreZero veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht

Das Unternehmen stellt erstmals seine Geschäftstätigkeit und deren Auswirkungen auf sozialer, ökologischer und ökonomischer Ebene dar.

Der Bericht bündelt Nachhaltigkeitsziele, -maßnahmen und -aktivitäten und veröffentlicht erstmals Nachhaltigkeitskennzahlen, die Klimabilanz sowie Treibhausgasemissionen der gesamten PreZero Gruppe für das Geschäftsjahr 2022. „Angelehnt an die Standards der international anerkannten Global Reporting Initiative (GRI) schafft er damit Transparenz für Kunden, Partner sowie weitere Stakeholder und verankert langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln im Unternehmen.”

Die Geschäftsaktivitäten von PreZero zielten darauf ab, Ressourcen zu schonen, Abfälle zu vermeiden und smarte Wertstoffkreisläufe zu entwickeln. „Mit unserem ersten Nachhaltigkeitsbericht zeigen wir, dass bei PreZero, dem Umweltdienstleister der Schwarz Gruppe, ökonomische, soziale und ökologische Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen”, erklärt Wolf Tiedemann Vorstandsvorsitzender von PreZero International. „Auch aufgrund des starken internationalen Wachstums fühlen wir uns unserer gestiegenen Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt verpflichtet. Ein umfassendes Nachhaltigkeitsmanagement soll daher für die gesamte PreZero Gruppe als Grundlage unseres unternehmerischen Handels dienen. Die Erarbeitung des Nachhaltigkeitsbericht ist ein erster wichtiger Erfolg auf diesem Weg.“ Die freiwillige Veröffentlichung des Berichts diene zudem als Vorgriff auf die verpflichtenden EU-Richtlinien zur Berichtserstattung, die für die PreZero Gruppe ab 2026 in Kraft treten.

Als Rahmen für die Erarbeitung diente die Nachhaltigkeitsstrategie der PreZero mit den vier zentralen Leithemen Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz, Mitarbeitende, Kooperation & Innovation.

Leitthema Kreislaufwirtschaft

PreZero hat den Angaben nach im Berichtszeitraum 4.599.792,41 Tonnen an Wertstoffen* dem Recycling zugeführt und damit aktiv zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft beigetragen. Einen großen Beitrag dazu leistete die PreZero Polymers International im Bereich Kunststoffrecycling und flexible Verpackungen, die einen wesentlichen Teil der Wertschöpfungskette für Kunststoffrezyklate selbst abdeckt. Besonders hervor hebt das Unternehmen die vom Bundesumweltministerium geförderte Recyclinganlage in Grünstadt (DE), welche als Joint Venture mit der Meinhardt Städtereinigung GmbH & Co. KG betrieben wird. Der Standort erhielt für seine Prozessinnovation in der Kunststoffaufbereitung rund vier Millionen Euro Förderungsgelder aus dem Umweltinnovationsprogramm. Mit Hilfe modernster Technologien wird hier qualitativ hochwertiges HDPE-Rezyklat hergestellt, das zur Produktion von Verpackungen für Wasch-, Hygiene- und Kosmetikprodukte eingesetzt wird.

* Betrachtet wurden alle Wertstoffmengen, die durch uns einer externen oder internen Recyclinganlage zugeführt wurden.

Leitthema Klimaschutz

Im Bereich Klimaschutz konzentriert sich PreZero darauf, die Treibhausgasemissionen im gesamten Betrieb und in der Wertschöpfungskette zu reduzieren. Für das Geschäftsjahr 2022 wurde den Angaben zufolge ein Gesamt-CO2-Fußabdruck der PreZero Gruppe von 3.012.193 Tonnen CO2-Äquivalenten ermittelt.

Leitthema Mitarbeitende

Die Mitarbeitenden von PreZero „spielen als Botschafter der Kreislaufwirtschaft eine wichtige Rolle”. Neben den Themen faire Behandlung, Work-Life-Balance und Weiterbildungsmöglichkeiten zeigt der Bericht, „dass insbesondere die Themen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bereits heute integrale Bestandteile des Arbeitsalltags sind”. So unterstütze das Projekt „PreVent“ die Geschäftsführung von PreZero International und die zuständigen Manager in den Landesgesellschaften dabei, gemeinsam das gruppenweite Verständnis für die Risiken des operativen Geschäfts zu verbessern.

Leitthema Kooperation & Innovation

Für ganzheitliche Lösungsansätze im Unternehmen seien branchenübergreifende Partnerschaften und die Förderung von Innovationen unerlässlich. Durch den Einsatz innovativer IT-Telematiksysteme und einer optimierten Routenplanung könnten Sammelfahrten noch effizienter und damit ressourcenschonender gestaltet werden. In den Niederlanden ist PreZero zudem Mitbegründer der Green Collective Initiative, die durch gemeinschaftliche Abfallsammelfahrten in Städten das Verkehrsaufkommen und den CO₂-Ausstoß reduziert. In Kalifornien hingegen werde ein innovativer Ansatz verfolgt, indem das Unternehmen die Larven der Schwarzen Soldatenfliege nutzt, um organische Abfälle in Proteinmehl und Insektenöl umzuwandeln, die unter anderem als Tierfutter dienen und pflanzliche Öle ersetzen können. Die Restprodukte können als Dünger genutzt werden.

Auch zukünftig hat sich PreZero zum Ziel gesetzt, „Recyclingquoten zu steigern, Umweltbelastungen zu minimieren und Innovationen in der Kreislaufwirtschaft voranzutreiben”. Der erste GRI-basierte Nachhaltigkeitsbericht markiere dabei einen bedeutenden Schritt in Richtung einer umweltbewussten Zukunft. Er unterstreiche das Engagement des Unternehmens für Transparenz, Verantwortlichkeit und fortlaufende Entwicklung im Bereich Nachhaltigkeit.

Quelle: PreZero