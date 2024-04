Zentek Webinar zur PPWR: Was kommt? Wie bereite ich mich vor?

Die neue Europäische Verpackungsverordnung kommt. Die letzte Abstimmung ist wohl nur noch eine Formalie und dann treten in unterschiedlichen Fristen umfangreiche Neuregelungen in Kraft.

In dem Webinar (Donnerstag, 25. April 2024, 15:00 – 16:30 MESZ, online) fokussieren wir uns auf die wichtigsten Anforderungen, die an alle Verpackungen im Allgemeinen und die Kunststoffverpackungen im Besonderen gestellt werden.

Sie möchten gerne wissen, was auf Sie zukommt? Was heißt „alle Verpackungen müssen recycelbar sein“? Mehrwegpflichten, Verbote und neue Label berühren vielleicht auch Ihre Produkte und Verpackungen. Informieren Sie sich kurzweilig, leicht verständlich und unabhängig aus der praktischen Sicht von Zentek und den Verpackungsingenieuren von Tilisco.

Worum geht es?

Die Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), die als Verordnung unmittelbare Gültigkeit in ganz Europa erlangt, legt in 65 Artikeln und 12 Anhängen auf mehr als 200 Seiten, einen umfangreichen Anforderungsrahmen an alle Arten von Verpackungen fest. Auch wenn die genaue Umsetzung einzelner Bestimmungen noch in delegierten Rechtsakten festgelegt wird, zeigen wir die wichtigsten Änderungen, die einen Handlungsbedarf auslösen, und zwar bei allen Unternehmen, die Verpackungen einsetzen.

Wie unterstützen wir Sie in unserem Live-Webinar?

Wir gehen auf einige Definitionen und deren Bedeutung ein, erläutern die Grenzwerte der Recyclingfähigkeit, die Quoten für den Einsatz von Rezyklat, die Anforderungen an Reuse und Refill. Außerdem klären wir zur Wiederverwendungspflicht (Mehrweg) für Transportverpackungen auf und schauen auf die Verpackungsverbote sowie auf die Kennzeichnungspflichten.

Das Webinar soll Ihnen mit aktuellen Informationen helfen, die Bereiche in Ihrem Unternehmen zu identifizieren, wo Sie sich noch besser auf die zukünftigen Anforderungen einstellen müssen. Vorkenntnisse sind hierfür nicht notwendig. Uns ist es wichtig, dass Sie umfassendes Wissen mitnehmen, deshalb können Sie auch gerne die Gelegenheit nutzen, Ihre spezifischen Fragen im Chat zu stellen (keine Rechtsberatung).

Gestalten Sie mit Zentek eine effiziente Kreislaufwirtschaft! Wir freuen uns auf den gemeinsamen Austausch und darauf, Ihnen Antworten auf Ihre Fragen zu liefern. Eine komprimierte Version der Inhalte wird Ihnen nach dem Webinar zur Verfügung gestellt.

Hier anmelden und mehr Informationen erhalten:

https://events.teams.microsoft.com/event/a5d2710d-4016-4fb5-9c9a-7850407ddf9c@b8940e69-a349-48c8-b873-b6c51739a1cd

Teilnahmekosten:

Die Teilnahmekosten betragen 129,00 € zzgl. Mwst. für Zentek Kunden sowie für Mitglieder des Verbands/Netzwerks dvi oder bdvi und 189,00 € zzgl. Mwst. für alle anderen Unternehmen.

Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung per E-Mail. Bitte prüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner.

Quelle: Zentek Services GmbH & Co. KG