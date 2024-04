Ringvorlesung nimmt urbane Transformationsprozesse in den Blick

Das transzent, der AStA und die Students for Future an der Bergischen Universität Wuppertal laden gemeinsam mit dem Wuppertal Institut zur sechsten Runde der Vorlesungsreihe „Klimakrise und Nachhaltigkeit“ ein.

Neben der notwendigen Anpassung an die Folgen des Klimawandels stehen Städte vor vielen weiteren Herausforderungen. Dies macht sich etwa bei der verschleppten Mobilitäts- und Wärmewende oder dem angespannten Wohnungsmarkt bemerkbar. Während der Ringvorlesung „Klimakrise und Nachhaltigkeit“ im Sommersemester 2024 beleuchten die Referierenden aus wissenschaftlicher Sicht verschiedene Dimensionen urbaner Transformationsprozesse und stellen außerdem die Praxisperspektive vor. Die Veranstaltungen finden zwischen dem 16. April und dem 2. Juli 2024 statt.

Auch wenn die Klimakrise ein globales Phänomen ist, das globale Antworten erfordert, kommt es bei der Umsetzung ganz zentral auf die lokale Ebene an. Verschiedene Akteur*innen haben gezeigt, dass man auf kommunaler Ebene erfolgreich transformative Schritte für den Klimaschutz gehen kann – idealerweise gleichzeitig im Verbund mit der Verbesserung der Lebensqualität der Menschen: Die Bürgermeisterin von Paris etwa schränkt die Autonutzung ein, fördert den Fahrradverkehr und lässt Schnellstraßen zu Parks umbauen. Trotzdem – oder gerade deshalb – gewann sie ihre Wiederwahl mit großem Vorsprung. Denn die Maßnahmen sparen CO2-Emissionen ein und erhöhen gleichzeitig die Aufenthaltsqualität in der Stadt.

Bei der Ringvorlesung geht es bei den sieben Terminen von April bis Juli um verschiedene Bereiche der Kommunalpolitik, der Quartiersentwicklung und des zivilgesellschaftlichen Engagements. Die Veranstaltungen bieten einen Raum, um beispielsweise die folgenden zentralen Fragen zur Transformation unserer Städte – und im Speziellen der Stadt Wuppertal – zu diskutieren: Wie wollen wir unsere Mobilität zukünftig gestalten? Wie können wir nachhaltig wirtschaften, wohnen und arbeiten?

Zum Auftakt der Ringvorlesung findet am 16. April 2024 um 18 Uhr in der CityKirche Elberfeld eine Podiumsdiskussion zum Thema „Kommunen in der sozial-ökologischen Transformation“ statt: Die Redner*innen diskutieren Best-Practice-Beispiele für urbane Transformationsprozesse aus zivilgesellschaftlicher und aktivistischer Perspektive. Interessierte sind eingeladen, mitzudiskutieren und ihre Perspektiven für die nachhaltige Zukunft Wuppertals einzubringen.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils dienstags um 18 Uhr und finden an der Bergischen Universität Wuppertal am Campus Grifflenberg auf der AStA-Ebene, in der CityKirche, im Pina Bausch Zentrum oder am Wuppertal Institut statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Terminübersicht:

April 2024 in der CityKirche: „Kommunen in der sozial-ökologischen Transformation“, mit Linda Kastrup (FFF Deutschland), Martin Sammler (Kommunalverwaltung Saerbeck), Martina Schillings (Innovation City Management) – Kirchplatz 2, 42103 Wuppertal.

April 2024 in der AStA-Ebene: „Klimagesunde Ernährung: Wie unser Essen die Umwelt beeinflusst?“, mit Lena Hennes (Wuppertal Institut) und Stefan König (Hof Sackern) – Ebene ME.04, Max-Horkheimer-Straße 15, 42119 Wuppertal.

Mai 2024 in der AStA-Ebene: „Mobilitätswende lokal gestalten: Wird Wuppertal zur Fahrradstadt?“, mit Helena Bauer (Wuppertal Institut) und Felix Wurm (Mirker Schrauba) – Ebene ME.04, Max-Horkheimer-Straße 15, 42119 Wuppertal.

Mai 2024 am Wuppertal Institut: „Wärmewende – besser spät als nie! Heizen ohne Öl und Gas in energieeffizienten Gebäuden“, mit Dietmar Schüwer (Wuppertal Institut) und Gaby Schulten (AG Wärmewende im Quartier, Ölberg eG) – Döppersberg 19, 42103 Wuppertal.

Juni 2024 im Pina Bausch Zentrum: „Kreativität und Ästhetik für Nachhaltigkeit: Wie gelingt die Transformation im Zusammenspiel von Kunst, Kultur und Wissenschaft?“, mit Dr. Carolin Baedeker (Wuppertal Institut) und Bettina Milz (Pina Bausch Zentrum) – Bundesallee 260, 42103 Wuppertal.

Juni 2024 in der AStA-Ebene: „Bildung für nachhaltige Entwicklung meets Wuppertal – Bestehende Angebote und Perspektiven eines Bildungskonzepts“, mit Prof. Dr. Andreas Keil (BUW) und Dr. Stefanie Morgenroth (Junior Uni) – Ebene ME.04, Max-Horkheimer-Straße 15, 42119 Wuppertal.

Juli 2024 in der AStA-Ebene: „Städte im Kreislauf – reparieren, recyceln und reduzieren von Ressourcen“, mit Dr. Imke Schmidt (Wuppertal Institut) und Mats Welzbacher (SEG Solingen, Projekt bergisch circular) – Ebene ME.04, Max-Horkheimer-Straße 15, 42119 Wuppertal.

Quelle: Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH