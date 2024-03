Veranstaltungsankündigung: Günter-Schwank-Preis 2024

Vier starke Partner, ein gemeinsames Ziel: K-Messe, GKV, pro-K und Kunststoffe küren in diesem Jahr gemeinsam die zehn besten Kunststofftechnologinnen und -technologen; und wollen so auf die tollen Leistungen der Auszubildenden sowie die vielfältigen Berufschancen in der Kunststoffverarbeitung aufmerksam machen.

Spitzenleistungen in der Kunst­stoffausbildung sichtbar machen: Dieses Ziel verfolgt der Günter-Schwank-Preis. Erstmals werden nun die besten Kunststoff­technologen und -technologinnen eines Jahrgangs bei einem zentralen Event in Frankfurt prämiert. Am 27. Juni 2024 um 11.00 Uhr laden Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie (GKV), pro-K, Branchenweltleitmesse K und die Fachzeitschrift Kunststoffe gemeinsam die Preisträgerinnen und Preisträger, deren Ausbildungs­unternehmen und Berufsschulen sowie wichtige Akteure der Kunst­stoffwelt zu einer exklusiven Veranstaltung ein.

Die besondere Leistung der Auszubildenden über die Fachwelt hinaus zu würdigen, ist ein zentrales Anliegen des neuen Verleihungsmodus. In Gesprächen mit Preisträgerinnen und Preisträgern aus dem vergangenen Jahr wurde schnell klar, dass die Idee einer feierlichen Verleihung an einem festen Ort auf viel Zustimmung stößt. „Der besondere Charme ist, dass wir durch die Lage der pro-K-Geschäftsstelle im Herzen Europas prädestiniert sind für ein Netzwerkevent, bei dem sich alles um unseren herausragenden Branchennachwuchs dreht“, sagt Sven Weihe, Geschäftsführer pro-K. „Auch deshalb rechnen wir mit bis zu 100 Gästen und setzen vor allem darauf, dass möglichst viele der Ausgezeichneten an dem Tag dabei sind.“

Förderung von Nachwuchsarbeit

Der Ausbildungspreis ist nach dem ehemaligen GKV-Präsidenten Günter Schwank benannt. Mit der Auszeichnung wollen der GKV, seine Träger­verbände, die K Düsseldorf und die Zeitschrift Kunststoffe den besonderen Einsatz junger Auszubildender würdigen. Darüber hinaus soll die betriebliche Bildungs- und Talentförderung sowie die tolle Arbeit vieler Berufsschulen stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Mit dem Günter-Schwank-Preis werden daher gleichzeitig mit den Jahrgangsbesten auch die Unternehmen und Bildungsinstitutionen hinter den herausragenden Leistungen der Aus­zubildenden geehrt.

Gekürt werden im Juni die bundesweit zehn besten Kunststofftechnologen und -technologinnen eines Jahrgangs. Der Preis ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert. Die Prämierten erhalten einen Anteil am Preisgeld, eine Urkunde, einen von der Familie Schwank gesponserten Mobilitäts­gutschein sowie ein vom Carl Hanser Verlag bereit gestelltes Digital-Jahres-Abo der Zeitschrift Kunststoffe. Darüber hinaus sind die Preisträgerinnen und Preisträger künftig Teil des Kunststoff-Karrierenetzwerks Club der Besten, mit dem unter anderem eine Einladung zur alle drei Jahre stattfindenden Branchenweltleitmesse K in Düsseldorf verbunden ist.

Günter-Schwank-Preisverleihung: 27. Juni 2024, 11.00 bis 15.00 Uhr, Mainzer Landstr. 55, 60329 Frankfurt. Kontakt: Susanne Krüger, pro-K Industrieverband, susanne.krueger@pro-kunststoff.de, Tel. 0171 4155172.

Quelle: pro-K