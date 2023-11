Zehn Unternehmen für hervorragende Umweltleistungen ausgezeichnet

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Christian Kühn, hat gestern den Umweltmanagement-Preis 2023 an zehn deutsche Unternehmen verliehen.

Die Unternehmen wurden für ihre Leistungen in drei Kategorien prämiert: beste Maßnahme Klima- und Umweltschutz, beste nachhaltige Unternehmensstrategie und beste Umwelterklärung. Der Preis wird anlässlich der gemeinsamen deutsch-österreichischen Umweltmanagementkonferenz in Berlin an deutsche und österreichische Vorreiterunternehmen verliehen. Thema der Konferenz ist das Spannungsfeld aus wirtschaftlichen, regulatorischen und ökologischen Herausforderungen, in dem sich viele Unternehmen aktuell befinden.

Parlamentarischer Staatssekretär Christian Kühn: „Die Preisträger und Nominierten des diesjährigen Umweltmanagement-Preises zeigen, wie zukunftsgerichtetes Wirtschaften aussehen kann – quer durch alle Branchen. Ob Forschungsinstitut, Pharmahersteller, Wasserversorger oder Klinik, ob Mittelstand oder Großunternehmen – sie alle ergreifen vielfältige Umweltschutzmaßnahmen, zum Beispiel für mehr Energieeffizienz, Recycling, Naturschutz oder in der Lieferkette. Damit erzeugen sie insbesondere für die Gesellschaft einen Mehrwert.“

Aus Deutschland wurden 18 Unternehmen für die engere Auswahl nominiert und folgende Unternehmen davon als Gewinner ausgezeichnet:

Beste Maßnahme Klima- und Umweltschutz

BIA Kunststoff- und Galvanotechnik GmbH & Co. KG (Solingen, NRW)

Druckerei Lokay e. K. (Rheinheim, Hessen)

Gelsenwasser AG (Gelsenkirchen, NRW)

Beste Strategie für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung

Dietz GmbH (Neustadt b. Coburg, Bayern)

Gelsenwasser AG (Gelsenkirchen, NRW)

Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG (Ravensburg, Baden-Württemberg)

Beste EMAS-Umwelterklärung

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Bonn, NRW)

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH (Leipzig, Sachsen)

LWL-Klinik Lengerich (Lengerich, NRW)

Stolz Aufrolltechnik GmbH (Herdwangen, Baden-Württemberg)

Acht weitere Unternehmen wurden außerdem für ihre hohen Umweltleistungen ausgezeichnet:

badenova AG & Co. KG (Freiburg, Baden-Württemberg), Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG (München, Bayern), Union Service-Gesellschaft mbH (Frankfurt am Main, Hessen), Finzelberg GmbH & Co. KG (Andernach, Rheinland-Pfalz), Salus Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG (Bruckmühl, Bayern), CEMEX Zement GmbH (Rüdersdorf, Brandenburg) und die Evangelische Kirchengemeinde Rheinfelden (Rheinfelden, Baden-Württemberg)

Weitere Informationen

Beschreibungen der Unternehmen und ihrer Leistungen finden sich unter: https://www.emas.de/umpreis

Zum Europäischen Eco Management and Audit Scheme (EMAS): https://www.bmuv.de/emas

Österreich: https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/betrieblich_umweltschutz/veranstaltungen/umweltmgmt_konferenz23.html

Quelle: BMUV