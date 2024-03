Daseinsvorsorge in Zeiten des Umbruchs: VKU entwickelt Leitbild weiter

Vorstand und Präsidium des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) haben einstimmig beschlossen, das VKU-Leitbild zu präzisieren und weiterzuentwickeln. Dazu VKU-Präsident Dr. Ulf Kämpfer:

„Corona, Krieg in der Ukraine, Inflation und Rezession haben uns zugesetzt. Viele Bürgerinnen und Bürger sind in Sorge. Wir sehen politische Ränder erstarken, Extremismus und Populismus finden immer mehr Zuspruch. Gesellschaftliche Gewissheiten werden in Frage gestellt. Mancher zweifelt gar, ob die Demokratie noch handlungsfähig ist.

All das erfüllt uns mit Sorge und ist Anlass, unser Leitbild zu präzisieren und weiterzuentwickeln. Kommunale Unternehmen können nur in einer freien, offenen und demokratischen Gesellschaft wirken. Wir wollen für jedermann sichtbar beschreiben, wofür wir stehen und Verantwortung für unser Land übernehmen.

Daseinsvorsorge ist für alle da

75 Jahre „Daseinsvorsorge für alle“ haben uns geprägt. Wir versorgen alle Bürgerinnen und Bürger ebenso wie die Wirtschaft sicher mit Energie, Wasser und Telekommunikation und entsorgen Abwasser und Abfall verlässlich sicher, rund um die Uhr, in Stadt und Land.

Daseinsvorsorge für alle ist unser Auftrag, unser Selbstverständnis und unser Anspruch – auch für die Zukunft. Doch der Klimawandel und seine Folgen fordern die Daseinsvorsorge massiv heraus. Damit Ver- und Entsorgung auch in Zeiten des Klimawandels überall sicher bleiben, müssen wir alle kommunalen Betriebssysteme umbauen. Deswegen sind das Klimaneutralitätsziel und Klimaanpassungsmaßnahmen für die gesamte Kommunalwirtschaft so wichtig. Jede Zeit hat ihre Herausforderungen, auch heute. Das spüren wir und übernehmen Verantwortung.

Deshalb haben wir unser Leitbild ergänzt und akzentuiert, um klar zu sagen: Jede Form von Extremismus lehnen wir ab. Vielmehr stehen wir für Pluralismus, Vielfalt und Toleranz. Wir stehen für Freiheit, Demokratie und unser Grundgesetz. Für all das, was unser Land stärkt, machen wir uns stark.“

Das weiterentwickelte Leitbild finden Sie hier auf der VKU-Website.

Quelle: VKU