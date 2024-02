Thüringens Ministerpräsident zu Besuch in der Nestro-Zentrale

Am 19. Februar 2024 besuchte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow die Nestro Lufttechnik GmbH in Schkölen. Im August 2023 hatte Firmengründer Paulus Nettelnstroth Ramelow im Zuge der Überreichung des Bundesverdienstkreuzes in Erfurt hierzu persönlich eingeladen.

Ramelow überzeugte sich von der Leistungsfähigkeit des metallverarbeitenden Betriebes und bekam den neuen Stanz-, Scher- und Biegeautomaten live vorgeführt, den die Landesregierung 2019 mit einem sechsstelligen Betrag gefördert hatte. Geschäftsführer Robert Nettelnstroth freute sich über den Besuch des Ministerpräsidenten. „Wir danken dem Ministerpräsidenten für seinen Besuch und sein Interesse an der Nestro. Wir sind natürlich stolz, uns als umsatzstarkes und wachsendes thüringer Unternehmen präsentieren zu können.“

Die 1977 gegründete Nestro Lufttechnik GmbH ist heute einer der großen etablierten Hersteller von Produkten und Systemen für die Absaug- und Filtertechnik sowie für deren nachgeschaltete Heiztechnik, für die Oberflächentechnik und die Sortier- und Entsorgungstechnik. Über 260 Mitarbeiter entwickeln und produzieren an den drei Produktionsstandorten in Deutschland, Polen und Ungarn gemäß individueller Kundenspezifikation.

Quelle: Nestro Lufttechnik GmbH