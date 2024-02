Automobilexperten treffen sich wieder in Würzburg

SKZ-Fachtagung „Folie + Fahrzeug / Plastic Films in Mobility““ präsentiert wegweisende Innovationen im Bereich Kunststofffolien in der Mobilitätsindustrie.

Das Kunststoff-Zentrum SKZ lädt zum zweiten Mal zur Fachtagung „Folie und Fahrzeug / Plastic Films in Mobility“ ein, die am 23. und 24. April 2024 im Congress Centrum Würzburg stattfindet. Die Veranstaltung unter Leitung von Dirk Pophusen, Global Segment Manager, Specialty Films Consumer & Industrial Solutions, Covestro Deutschland AG, verspricht einen spannenden Einblick in die neuesten Entwicklungen und Innovationen im Berech Kunststofffolien in der Mobilitätsindustrie. Die Fachtagung bietet eine exklusive Plattform für Experten, Forscher und Industrievertreter, um ihr Fachwissen auszutauschen und gemeinsam die Zukunft von Kunststofffolien im Fahrzeugbau zu gestalten.

Nachhaltigkeit und KI sind Themen

Zahlreiche informative Vorträge renommierter Branchenexperten stehen auch in diesem Jahr auf dem Programm – darunter Themen wie die Nutzung von KI zur Optimierung des Rezyklateinsatzes, Nachhaltigkeitsaspekte bei der Bewertung von Glasoptikzierteilen, Solarmodulintegration oder smarte Oberflächen. Die Fachtagung beleuchtet dabei alle Aspekte der Folientechnik der gesamten Prozesskette: von der Folienherstellung, den zugehörigen Druck- und Folien-Verformungstechnologien, den Folienhinterspritz-Technologien und weiteren Integrationsprozessen.

Stefan Bratzel für die Tagung gewonnen

Als besonderer Höhepunkt konnte der Automobilexperte Prof. Dr. Stefan Bratzel, Gründer und Direktor des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach, gewonnen werden. Stefan Bratzel befasst sich in seinen Forschungen mit den Erfolgs- und Überlebensbedingungen von Automobilherstellern und Zulieferern sowie den Zukunftsfragen der Mobilität. Auf Basis von empirischen Studien durchleuchtet er die Innovationstrends der Automobilbranche sowie die Geschäftsmodelle großer IT-Konzerne und leitet daraus Thesen zur Mobilität der Zukunft ab. Als profilierter Branchenkenner gehört er zu den in Presse, Funk und Fernsehen meist zitierten Automobilwirtschaftlern Deutschlands.

Begleitende Ausstellung

Neben den Vorträgen bietet die Fachtagung auch ausreichend Raum für Networking und den direkten Austausch mit Experten und Branchenkollegen. Unternehmen haben zudem die Möglichkeit, ihre neuesten Produkte und Innovationen im Rahmen der begleitenden Ausstellung zu präsentieren.

Interessierte können sich auf der Website des SKZ zur Tagung anmelden. Dort gibt es auch weitere Informationen und das detaillierte Programm.

Quelle: SKZ