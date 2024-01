Fast jedes vierte Unternehmen verschenkt ausrangierte IT an Beschäftigte

43 Prozent spenden alte Computer, Drucker, Smartphones an wohltätige Organisationen. Im herkömmlichen Gewerbeabfall landen Altgeräte kaum.

Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden 503 Unternehmen ab 20 Beschäftigten in Deutschland telefonisch befragt.*

Bei den Unternehmen in Deutschland gibt es eine hohe Bereitschaft, ausrangierten und noch funktionsfähigen Elektro- und IT-Geräten ein „zweites Leben“ zu verschaffen – und anderen dabei eine Freude zu machen. Fast jedes vierte Unternehmen (23 Prozent) verschenkt ausrangierte Monitore, Drucker, Webcams und Co. an die Mitarbeitenden.

Sachgerechte Wiederverwendung, Verwertung und Entsorgung

13 Prozent geben Geräte nicht umsonst, aber vergünstigt an die Belegschaft ab. Fast die Hälfte (43 Prozent) spendet Altgeräte an wohltätige Organisationen, etwa Initiativen oder Vereine für Schulen, Jugendprojekte oder Bedürftige. Die Unternehmen kombinieren dabei verschiedene Möglichkeiten der Wiederverwendung, Verwertung und Entsorgung. Eine Mehrheit von 69 Prozent entsorgt die Geräte sachgerecht, 22 Prozent lagern sie ein, um sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal nutzen zu können.

Auch schaffen nicht alle Unternehmen ihre IT oder Teile davon per Kauf an: 25 Prozent leasen Geräte und geben sie entsprechend an den Verleiher zurück. Neun Prozent verkaufen Geräte an spezialisierte Dienstleister zur Wiederaufbereitung, sechs Prozent bereiten Altgeräte intern wieder auf.

„Die Herstellung von Elektro- und IT-Geräten benötigt viele Rohstoffe, Energie und Ressourcen. Werden sie länger genutzt, wirkt sich dies positiv auf ihren ökologischen Fußabdruck aus“, sagt Niklas Meyer-Breitkreutz, Bereichsleiter Nachhaltigkeit und Umwelt beim Bitkom. „Noch funktionsfähige Geräte sollten daher weitergegeben und wiederverwendet werden, defekte Geräte gehören fachgerecht entsorgt und recycelt.“ Daran halten sich fast alle Unternehmen in Deutschland: Lediglich vier Prozent entsorgen ausrangierte Elektro- oder IT-Geräte mit dem üblichen Gewerbeabfall.

Quelle: Bitkom

*Die Befragung fand im Zeitraum von KW 32 bis KW 39 2023 statt. Die Umfrage ist repräsentativ. Die Fragestellung lautete: „Wie geht Ihr Unternehmen in der Regel mit noch funktionsfähigen Elektrogeräten um, die nicht mehr gebraucht werden?“