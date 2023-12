Neue Organisation für eine schweizweite Sammlung von Verpackungen aus Kunststoffen und Getränkekartons.

Für die Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft von Kunststoffverpackungen und Getränkekartons haben Produzenten und Akteure der Wertschöpfungskette den neuen Verein RecyPac – Kreislauf Plastik und Getränkekarton gegründet. Er verfolgt das Ziel, eine harmonisierte, flächendeckende Sammlung und Verwertung in der Schweiz zu etablieren.

Im Rahmen des Projekts „Sammlung 2025“ haben Organisationen entlang der ganzen Wertschöpfungskette zusammen an einer Kreislaufwirtschaft für Verpackungen aus Kunststoff und Getränkekartons gearbeitet. Mit der neu gegründeten Organisation wird dieses in die Praxis überführt. Die Organisation koordiniert künftig die Sammlung und Verwertung der Kunststoffverpackungen (ausgenommen PET-Getränkeflaschen) und Getränkekartons in der Schweiz. Die Wiederverwertung schont Ressourcen, spart Energie, reduziert Treibhausgasemissionen und schafft Sekundär-Rohstoffe.

Weitsichtige und nachhaltige Lösung

Mit der Branchenorganisation wird eine weitsichtige und nachhaltige Lösung zur Schließung der Kreisläufe von Verpackungen aus Kunststoff und Getränkekartons geschaffen. Das Ziel der neuen Organisation ist die Etablierung eines schweizweit harmonisierten und nachhaltigen Kreislaufwirtschafts-Systems für Kunststoffverpackungen und Getränkekartons. Sie setzt sich hohe Ziele in allen Bereichen der Nachhaltigkeit (Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft) bis 2030 und überprüft diese laufend mit einem umfassenden, transparenten Zielsystem. Bis 2030 sollen zum Beispiel ein effizientes Recyclingsystem aufgebaut und Recyclingquoten von 55 Prozent für Kunststoffe und 70 Prozent für Getränkekartons erreicht werden. Das System ist offen für Innovationen und Entwicklungen im In- und Ausland und strebt eine stetige Optimierung an.

Die ganze Wertschöpfungskette arbeitet mit

Es handelt sich dabei um eine Branchenlösung auf freiwilliger Basis. Die ganze Prozesskette von Verpackungshersteller über Brandowner, Detailhandel, Gemeinden (Entsorgungsmonopol) bis hin zu Recyclern wird eingebunden, sodass ein effektives und effizientes Recycling ermöglicht wird. Das heißt, die Etablierung von Sammel- und Recyclingkanälen soll Hand in Hand mit der Erhöhung der Rezyklierbarkeit von Produkten gehen, sodass Kreisläufe ganzheitlich geschlossen werden.

Nächste Schritte: National koordiniertes Sammelsystem

Mit der Gründung wird auch die national koordinierte Sammlung von Kunststoffverpackungen und Getränkekartons unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Grundlagen aufgegleist: In einem kostenpflichtigen Sack werden alle Kunststoffverpackungen (exkl. PET-Getränkeflaschen) und Getränkekartons gesammelt und zur Sammelstelle zurückgebracht. Zusätzlich wird das System von den Mitgliedern über einen Systembeitrag mitfinanziert. Eine Weiterentwicklung der Finanzierung ist möglich.

Quelle: RecyPac