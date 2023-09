Recyclingunternehmen EST Energetics GmbH feiert Richtfest für neues Aufgabegebäude in Rothenburg

Die EST Energetics GmbH feiert den nächsten wichtigen Meilenstein der Baumaßnahmen auf dem Betriebsgelände. Nachdem im Sommer des vergangenen Jahres ein Brand Teile der Verwertungsanlagen und des Gebäudes beschädigt hatte, wurde Mitte Mai der Betrieb interimsmäßig wieder aufgenommen.

Darüber zeigten sich Kunden und Geschäftspartners des Recyclingunternehmens sehr erfreut. Nun wurde in Rothenburg/Oberlausitz das Richtfest für den Neubau des Aufgabegebäudes gefeiert.

Wichtiger Bestandteil des Verwertungsprozesses

Der Neubau des Aufgabegebäudes hat für den Verwertungs- und Recyclingprozess eine wichtige Bedeutung. Hier werden die verschiedenen Stoffe, die recycelt und verwertet werden sollen, sortiert und auf ein Förderband portioniert, dass die Batterien, Airbags, Feuerwerkskörper oder die Munition in die beiden Drehrohröfen transportiert. Dort erfolgt die weitere thermische Verwertung. Auch die Fenster und Türen wurden bereits in das neue Gebäude eingebaut. In den kommenden Monaten erfolgen nun der Innenausbau sowie die Installation des Förderbands, der weiteren Maschinen und Anlagen sowie der Sicherheitstechnik. Dies ist vorerst der letzte große Schritt der Baumaßnahmen auf dem Unternehmensgelände der EST, um die vollständige Wiederinbetriebnahme zu gewährleisten.

Geschäftsführer Stefan Blümel dankt Belegschaft und Handwerkern

Zum Richtfest waren die gesamte Belegschaft sowie die am Bau beteiligten Handwerks-Unternehmen und Fachplaner anwesend. Nachdem Stefan Blümel, Geschäftsführer der EST Energetics GmbH, den letzten Nagel in die Dachbalken geschlagen hatte, dankte er in einer kurzen Rede dem gesamten Team und allen, die an den Baumaßnahmen beteiligt waren: „Das Richtfest ist ein tolles Ereignis für die EST Energetics, denn heute sehen wir, dass sich die harte Arbeit der letzten Monate gelohnt hat. Mit dem Innenausbau startet nun der letzte große Schritt unserer Umbaumaßnahmen. Ich möchte mich hiermit noch einmal bei allen Beteiligten für Ihren Einsatz bedanken.“ Auf dem EST-Gelände in Rothenburg/Oberlausitz herrschte eine freudige Stimmung unter allen Anwesenden, denn der Baufortschritt ist nicht zu übersehen. Der Anlass wurde für ein gemeinsames Grillen und Mittagessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genutzt.

Fertigstellung 2024 geplant – EST sucht weitere Mitarbeiter

Das Recyclingunternehmen plant für das erste Quartal 2024 den Abschluss der Arbeiten und die Inbetriebnahme des neuen Gebäudes. In diesem Zusammenhang sucht der Recyclingbetrieb aus der Oberlausitz auch neue Mitarbeiter als Elektriker/Elektrotechniker/Anlagenfahrer (m/w/d), Kaufmännischer Angestellter (m/w/d), Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d) und Technischer Einkäufer (m/w/d). Weitere Informationen dazu finden Interessierte hier.

Quelle: General Atomics Europe GmbH / EST Energetics GmbH