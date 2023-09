Internationales Verbandstreffen mit dem DSIV auf der Powtech

Die Powtech, die vom 26. bis 28. September in Nürnberg stattfinden wird, ist eine der wichtigsten Messen für die internationale Schüttgut-Branche. Deswegen ist es fast selbstverständlich, dass der Deutsche Schüttgut-Industrie Verband (DSIV) während der Messe präsent sein wird.

Am ersten Messetag veranstaltet der DSIV ein Treffen der internationalen Verbände. Anwesend sein werden Vertreter von SHAPA (UK), Techsolids (Spanien), APPIE (Japan), Machevo & Bulk Vereniging (Niederlande) und natürlich des DSIV. Das Treffen, das am 26. September von 10:00 bis 11:00 Uhr im Raum Basel des NCC Mitte stattfindet, bietet die Möglichkeit, Kontakte zu Branchenexperten in den jeweiligen Märkten zu knüpfen. Die Teilnehmer erhalten Know-how über Auslandsmärkte aus erster Hand, können Kontakte zu Kooperationspartnern knüpfen, finden Unterstützung bei der Suche nach Handelsvertretungen und können ganz allgemein Absatzchancen in diesen wichtigen internationalen Märkten ausloten. Die Teilnahme am internationalen Verbandstreffen ist kostenlos, die Anmeldung kann direkt über die Website des DSIV erfolgen.

Ebenfalls anlässlich der Powtech findet am Vorabend der Messe das traditionelle DSIV-Kick-Off statt. In der Theaterkneipe Loft des Gostner Hoftheaters sorgen herzhaftes Essen, kühle Getränke, Musik und vor allem Gespräche und Kontaktmöglichkeiten für den richtigen Kick vor dem Messestart. Die Anmeldung zum Kick-Off, bei dem die Teilnehmerzahl begrenzt ist, kann ebenfalls auf der Website des DSIV erfolgen.

Quelle: Deutscher Schüttgut-Industrie-Verband e.V.