Individuelle Schüttgut- und Recyclinghallen mit PV-Dach von Hörmann

Die energieeffiziente Lösung für jeden Lagerbedarf.

Die Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG ist ein auf den Hallenbau spezialisiertes Unternehmen, das maßgeschneiderte Lösungen für Schüttgüter und Recyclingstoffe anbietet. Das Portfolio umfasst eine breite Palette von Pultdach- und Satteldachhallen bis hin zu standardisierten Leichtbauhallen. Eine Besonderheit von Hörmann ist die leistungsstarke Kombination aus Halle und Energietechnik. Hörmann wird auf der RecyclingAktiv & TiefbauLive (RATL) vom 27. bis 29. April 2023 in Karlsruhe vertreten sein.

Die gesamte Planung, Konstruktion und Fertigung der Hallen findet bei Hörmann am Firmensitz in Buchloe im Allgäu statt. Der traditionsreiche Hallenbauer verfügt zudem über 20 Jahre Erfahrung im Photovoltaik-Anlagenbau. PV-Experten planen und installieren die Anlage maßgeschneidert für das Gebäude und nach individuellen Anforderungen, sodass eine leistungsstarke Kombination aus Halle und Photovoltaik entsteht. Durch die Integration der Photovoltaik-Anlage in das Gebäudekonzept erzielen Hörmann -Hallen eine maximale Energieeffizienz und minimieren den Energieverbrauch. Das schont die Umwelt, spart Kosten und sorgt gleichzeitig für eine stabile Energieversorgung.

Langjährige Erfahrung und fundiertes Know-how

Für eine ideale Recycling- und Entsorgungshalle sind noch weitere Faktoren entscheidend. Darunter fallen ein gut durchdachtes Höhenprofil, passende Abkipp- und Arbeitshöhen, maßgeschneiderte Tragkonstruktionen, große freitragende Spannweiten und ein Hallenvolumen, das den Bedürfnissen des Lagers gerecht wird. Darüber hinaus sollten die Schüttwände auf das jeweilige Lagergut abgestimmt sein. All diese Anforderungen erfordern langjährige Erfahrung und fundiertes Know-how im Hallenbau.

Bei Hörmann kommt noch ein ganz persönlicher Anspruch hinzu, erklärt Stefan Müller, Bereichsleiter Schüttgut & Entsorgung: „Mit unseren Hallen und Überdachungen schaffen wir Raum für eine fachgerechte Lagerung von verschiedensten Stoffen aus dem Bereich Entsorgung und Recycling. Wir legen Wert darauf, Hallen nach Kundenbedarf zu planen und eine passende Lösung umzusetzen. Eine maßgeschneiderte Hallenlösung erfordert ein gründliches Verständnis der örtlichen Gegebenheiten und Abläufe beim Kunden. Erst auf dieser Grundlage kann ein durchdachtes Hallenkonzept entwickelt werden.

Ein Beispiel hierfür ist die Umschlagshalle für Recycling im Karlsruher Hafen, die sich deutlich von anderen Hallen abhebt. Die Halle beeindruckt bereits von außen durch ihr imposantes Verhältnis von 13,76 Metern Traufhöhe und 160 Metern Länge. Im Inneren der 7.264 Quadratmeter großen Halle finden Umschlagbagger und alles, was für den Prozess in einer Umschlagshalle erforderlich ist, ausreichend Platz. Ein weiteres Merkmal der Halle ist ihre besondere Ausrichtung auf drei Verkehrswege: Straße, Schiene und Schiff.

Neben der arbeitswirtschaftlichen Optimierung punktet die Halle auch optisch. Bei einem Blick ins Innere der Halle fällt sofort die Stahl-/Leimholzkonstruktion ins Auge, die bei Umschlagshallen eher selten zu finden ist. Die freitragende Leimholzkonstruktion ist eine der Spezialitäten von der Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG. In dieser Halle werden mineralische Abfälle wie Boden, Bauschutt, Straßenaufbruch und Gleisschotter sowie Schüttgüter, wie Sand, Kies und Schotter, zwischengelagert und für die Lkw-, Bahn- und Schiffsverladung umgeschlagen. Die Stoffe werden sortiert, bearbeitet und dann wieder herausgefahren. Für diesen Prozess sind neben ausreichend Platz und Höhe auch Boxen ohne Stützen und Schüttgutwände aus Stahl erforderlich. Über diese und weitere Projekte informiert Hörmann auf der RATL 2023.

Über Hörmann

Die Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG mit Sitz in Buchloe und Niederlassungen in Österreich und in der Schweiz plant und baut Hallen, Wohngebäude, Ställe sowie Reitanlagen. „Wir sind ein Spezialist für Agrar- und Gewerbebau sowie Wohnungsbau und statten die Dächer mit Photovoltaikanlagen aus. Als Partner des Mittelstands bieten wir als familiengeführtes Unternehmen mit über 60 Jahren Erfahrung alle Leistungen selbst an: von der 3D-visualisierten Planung, der eigenen Fertigung am Plus-Energie-Standort Buchloe bis hin zur Montage. Mit unseren 750 Beschäftigten realisieren wir jährlich rund 600 Gebäude und stehen für Innovation, Nachhaltigkeit und hohe Qualität.

Quelle: Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG