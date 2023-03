Solids 2023: Digitales Bestands-Management mit 3D-LiDAR

Volumenerfassung von Schüttgütern: Lösung von Blickfeld generiert Volumendaten kontinuierlich in Echtzeit und speist sie automatisch in IT-Systeme ein. Unternehmen haben jederzeit eine genaue und zuverlässige Übersicht über die Materialbestände.

Blickfeld, ein führender Hersteller von LiDAR (Light Detection and Ranging)-Hardware- und Softwarelösungen, zeigt am 29. und 30. März 2023 auf der Fachmesse Solids in Dortmund eine 3D-LiDAR-basierte Lösung für die genaue Echtzeit-Volumenerfassung, mit der Granulate-, Pulver- und Schüttgüter-verarbeitende Unternehmen ihre oft ungenauen analogen Mess- und Schätzverfahren ablösen und ihre Prozesse weiter digitalisieren können.

Die Lösung von Blickfeld generiert Volumendaten kontinuierlich in Echtzeit und speist sie automatisch in die Unternehmens-IT-Systeme ein. So haben Mitarbeitende standortübergreifend jederzeit eine genaue und zuverlässige Übersicht über die Materialbestände für Analyse, Planung, Durchführung, Kontrolle und Umsetzung ihrer Prozesse zur Hand. Unternehmen können damit ihr Bestandsmanagement effizienter gestalten und ihre Supply Chain weiter digitalisieren und automatisieren.

Blickfeld auf der Solids 2023: Halle 5, Messestand K12-05. Vortrag: 30. März 2023, von 14.05 bis 14.35 Uhr, im SolutionCenter in Halle 4: „Akkurate Echtzeit-Volumenmessung von Schüttgütern mit 3D LiDAR-Sensoren” von Christian Waizenegger, Vice President Industry Sales & Business Development, Blickfeld GmbH.

Weitere Informationen zur Volumenerfassung mit 3D-LiDAR: Link

Quelle: Blickfeld GmbH