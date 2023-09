Powtech 2023: Digitales Bestandsmanagement mit 3D-LiDAR-Volumenerfassung

Blickfeld zeigt auf der Fachmesse Powtech 2023 in Nürnberg eine preisgekrönte LiDAR-basierte Lösung zur Volumenerfassung von Schüttgütern. Damit können Unternehmen jederzeit auf digitale Bestandsinformationen zugreifen und ihr Materialmanagement wesentlich effizienter gestalten.

Blickfeld, ein Hersteller von LiDAR-basierter Messtechnologie für anspruchsvolle Industrieeinsätze, zeigt vom 26. bis 28. September auf der Leitmesse für Schüttgutverarbeitung Powtech 2023 in Nürnberg (Stand 1/334) eine mit dem Best of Technology Award 2023 ausgezeichnete Lösung für die Echtzeiterfassung von Schüttgutbeständen. Diese befähigt Unternehmen, ihre derzeit oft ungenauen, aufwendigen und kostenintensiven analogen Mess- und Schätzverfahren für Schüttgüter durch eine präzise, einfach handhabbare digitale Lösung zu ersetzen.

Jederzeit Überblick über die Schüttgutbestände

LiDAR-Sensoren tasten die Oberfläche von Schüttguthaufen mithilfe von Laserstrahlen punktgenau ab und erstellen hochaufgelöste 3D-Abbildungen, sogenannte Punktwolken. Aus den erfassten Daten berechnet eine spezielle Auswertungssoftware das Volumen und gibt zuverlässige Informationen zum Materialbestand in Echtzeit aus. Da die Daten direkt in gängigen digitalen Formaten vorliegen, können die Ergebnisse automatisiert an das Warenwirtschaftssystem übermittelt werden. So haben die Mitarbeitenden jederzeit einen Überblick über die verfügbaren Vorräte und damit eine verlässliche Datengrundlage für eine bessere Planung, Durchführung und Kontrolle der Geschäftsprozesse, die dadurch wesentlich effizienter ablaufen.

Quelle: Blickfeld