Starke Partner: UNTHA und Franz Müllner – „The Austrian Rock“

Kraft- und Ausdauersportler Franz Müllner als Markenbotschafter für UNTHA.

UNTHA, der österreichische Premiumhersteller von zuverlässigen Zerkleinerungslösungen, leistet seit über 50 Jahren einen wertvollen Beitrag zum ressourcenschonenden Einsatz von Wertstoffen und der wirtschaftlichen sowie ökologischen Verwertung von Abfällen. Dabei setzt das Unternehmen in allen Bereichen auf starke Partnerschaften und Kommunikation auf Augenhöhe: mit Kunden, Experten und jetzt auch mit Franz Müllner – The Austrian Rock.

Der Lungauer Kraft- und Ausdauersportler, Ironman-Teilnehmer und 52-fache Weltrekordhalter, Franz Müllner, wird zum Markenbotschafter für die UNTHA shredding technology GmbH. Eine Partnerschaft, die sich aufgrund gemeinsamer Werte ergeben hat: Beide stehen für Leistungsstärke und Zuverlässigkeit, regionale Verbundenheit und den stetigen Drang, neue und noch größere Ziele zu erreichen. „Franz Müllners beeindruckende physische Stärke und seine zahlreichen Rekorde machen ihn zu einem perfekten Botschafter für die Leistungsfähigkeit der UNTHA-Produkte. Doch es geht um weit mehr als bloße Muskelkraft: Er vermittelt Werte wie Durchhaltevermögen, Zielstrebigkeit, Teamgeist und Erfolg – Eigenschaften, die auch für UNTHA von zentraler Bedeutung sind“, sagt Christoph Walchhofer, CCO der UNTHA shredding technology GmbH.

Neue Herausforderungen – spannende Zusammenarbeit

Die Kooperation zwischen UNTHA und Franz Müllner soll vor allem die Bekanntheit von UNTHA als regionalen Arbeitgeber steigern sowie die Stärke und Zuverlässigkeit der Marke und ihrer Produkte in den Sozialen Medien transportieren. Geplant sind unterschiedliche Aktionen, bei denen Franz Müllner seine körperliche Stärke unter Beweis stellen und sich auch mit den zuverlässigen Zerkleinerern von UNTHA messen wird. „Ich bin immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen, denen sich noch nie jemand zuvor gestellt hat. UNTHA bietet mir die Möglichkeit, in neue Bereiche einzutauchen und spannende Projekte umzusetzen. Die Zusammenarbeit mit dem Team von UNTHA macht bereits jetzt sehr viel Spaß und ich freue mich auf alles, was da noch kommt“, fasst Franz Müllner zusammen. Kürzlich startete Franz Müllner außerdem die größte Tour seiner sportlichen Karriere – „7 Weltrekorde, 7 Kontinente“.

Franz Müllners erster offizieller Auftritt als UNTHA Markenbotschafter war beim Familienfest des Unternehmens in Kuchl. Dort kamen Mitarbeitende und ihre Familien zusammen, um gemeinsam einen schönen Nachmittag zu verbringen. Auf dem Programm standen gemütliches Beisammensein, gutes Essen und ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm vor allem für die kleinen Gäste. Das Highlight des Tages war das Service-Bus-Ziehen mit Franz Müllner und den Kindern der Mitarbeitenden.

Quelle: UNTHA shredding technology

